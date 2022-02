El batch cooking consisteix a dedicar unes hores a preparar un menú setmanal per estalviar temps cuinant cada dinar i cada sopar.

Tal com explica Tania González, nutricionista del centre l'Arrel de Manresa (@alimentatusraices), els avantatges d’aquest sistema és que no perds temps a la cuina diàriament; compres un cop per setmana; vas a comprar el que necessites, amb la llista de la compra; estalvies diners; planifiques un menú setmanal més equilibrat; t’estalvies preocupacions durant tota la setmana per saber què cuinaràs a cada àpat, evites el desaprofitament alimentari; t’obliga a tenir la nevera més organitzada i a congelar menjar si fa falta.

Passos previs a la preparació

Ordena i neteja la nevera i el congelador. Necessitaràs espai per poder emmagatzemar tots els plats que cuinis.

Prepara els ingredients. Els llegums és convenient deixar-los en remull amb anterioritat. Les carns i el peix és recomanable que te’ls netegin i tallin quan els compris.

Utilitza recipients monodosis. Per congelar els plats preparats, l’ideal és fer-ho en envasos per guardar per racions.

Etiqueta els envasos que guardis a la nevera i al congelador. Així estalviaràs temps.

Utilitza envasos de vidre: tàpers, pots...

Prepara el menú setmanal equilibrat. Si el voleu personalitzat, segons els gustos i preferències, és aconsellable una dietista-nutricionista.