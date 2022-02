Les mares sempre tenen raó. I per a moltes, el suc de taronja és, a més a més d'un plaer, també un imprescindible en els esmorzars dels fills. Recordes quan et preparava el suc? Que et deia que te'l beguessis ràpid que les vitamines marxaven? Doncs, sí, el suc de taronja és una beguda plena de propietats beneficioses. A més, no només s'hauria de prendre al matí. La taronja actua com a purificador de les nostres artèries i no només ajuda a reduir el colesterol i netejar-les, sinó que també retardar l'envelliment. I un suc, es prepara en només 2 minuts.

Una investigació divulgada recentment per la Fundació Veronesi és molt interessant: informa sobre alguns aliments que són fonamentals a la dieta femenina. L'estudi va ser realitzat pel Brigham and Women's Hospital i posteriorment publicat al reconegut Journal of Nutrition. Els investigadors van analitzar unes 150.000 dones i les van seguir durant 16 anys, utilitzant diversos qüestionaris per determinar els seus hàbits alimentaris. Es van estudiar tant els hàbits dietètics com els físics, calculant els aliments que consumien amb freqüència i la quantitat de moviment que feien al llarg del dia. Aquestes dades es van fer servir per calcular l'Índex d'Alimentació Saludable Alternativa. En poques paraules, es tracta d'un índex que aborda la dieta i intenta entendre com retardar l'envelliment.

Al final de l'estudi, es van presentar una sèrie d'aliments claus que no haurien de faltar a la dieta d'una dona. I un d'ells és el suc de taronja. Amb ell, no només podríem reduir el colesterol i netejar les artèries, sinó que també podríem intentar retardar l'envelliment. Per descomptat, hi ha aspectes específics.

Un cop sabut això, no t'afanyis a canviar la teva dieta i basar-la només en suc de taronja. Ha de ser equilibrada. Si tens dubtes sobre què menjar i com organitzar la teva dieta, et recomanem que consultis un expert.