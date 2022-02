A la nostra clínica dental ens arriben sovint pacients preocupats perquè el seu dentista els ha dit que no es poden col·locar implants perquè no tenen prou os. Fa anys, quan no disposàvem dels materials i les tècniques actuals, sí que era un motiu raonable per no fer aquest tipus d’intervencions. Abans de col·locar els implants s’havien de fer empelts d’os, esperar uns quants mesos, i després posar els implants. Actualment, gràcies als nous implants i a la precisió dels tractaments, a la clínica dental Enric Pintado Implantologia Avançada estem fent el 60% menys d’empelts d’os que fa 15 anys. Això suposa menys cirurgies i visites per al pacient, un estalvi econòmic i, sobretot, que la persona pot sortir de la clínica amb unes dents fixes el mateix dia de la cirurgia i continuar fent la seva rutina diària habitual.

Només col·loquem entre quatre i sis implants al maxil·lar superior, i el mateix a la mandíbula inferior. Es fa una planificació digital prèvia per tal de saber exactament on i com aniran els implants, així com el disseny i fabricació de la pròtesi provisional fixa amb la qual marxarà el pacient el dia del tractament. Per què no hem de fer tants empelts d’os i podem fer les extraccions de dents (si cal), col·locar els implants i les dents fixes el mateix dia? La resposta és senzilla: col·locant amb diferents angulacions als llocs on hi ha os. Per fer-ho, disposem de varies tècniques: Implants zigomàtics. S’utilitzen per als casos extrems de manca d’os. Són més llargs del normal i van fixats a l’arc zigomàtic o os malar, que no té pràcticament reabsorció i és realment dur i fiable. És una cirurgia complexa però amb resultats excel·lents. El professional que les duu a terme ha de tenir l’experiència i l’entrenament necessari per fer-ho correctament. Es poden col·locar 2 implants zigomàtics i 2-4 de normals (zigoma híbrid) o 4 (zigoma quàdruple) depenent de l’os que trobem en el maxil·lar superior. Tractaments d’arcada completa. També es diuen All-on-4 o All-on-6. Es poden fer tant en el maxil·lar superior com en l’inferior i amb les mateixes condicions que els zigomàtics, o sigui, implants i dents fixes el mateix dia. En aquests casos col·loquem entre 4 i 6 implants. Per poder dur a terme aquests tractaments disposem de l’equip, la tecnologia, l’experiència i la formació necessàries per poder-los realitzar amb èxit. I, evidentment, cada pacient rep un seguiment exhaustiu des del dia de la cirurgia fins que li col·loquem les dents definitives. La nostra feina és fer que els nostres pacients siguin feliços i estiguin contents amb el resultat estètic i funcional de la seva boca. El nostre lema és: «Ens agrada que somriguis».