La plataforma M22 combina dues tecnologies, el tractament amb llum polsada intensa d’última generació i el làser Lumenis. És un tractament suau que rejoveneix la pell i repara el teixit danyat, sense perjudicar la pell sana. És especialment efectiu a la cara, coll, escot i també a les mans. Per a què és apropiat? A la Clínica Dr. Sáez , a Manresa, t’assessorem.

Aranyes vasculars, capil·lars trencats

Les petites línies (capil·lars trencats) al nas i galtes apareixen freqüentment en persones de pell fina o com a resultat d’exposició mediambiental al sol i al vent. També són característics de la rosàcia facial.

Rejoveniment

Rejoveneix la pell, usant l’energia lumínica, per reparar el teixit danyat. Les imperfeccions per exposició solar, taques pigmentades i vasos sanguinis trencats milloren en poques sessions. Les línies i arrugues se suavitzen, la mida del porus es redueix, i la pell apagada guanya una aparença brillant i jove.

Taques i pigues

Utilitza l’energia lumínica per revertir danys i taques a la pell produïts per l’edat, factors genètics o mediambientals.

Acne i cicatrius d’acne i quirúrgiques

És una solució perfecta per a pacients que no volen o no són compatibles amb medicaments orals o tòpics.

Estries

El tractament amb M22 millora l’aparença d’estries a les cuixes, glutis, abdomen i pit. Ajuda a recuperar la suavitat a la pell.

Marques de naixement

M22 representa una nova forma d’eliminar les marques de naixement, evitant les complicacions de tractaments tradicionals, com ara injecció d’esteroides, cirurgia o crioteràpia.