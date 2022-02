La violència obstètrica es refereix a les pràctiques i conductes realitzades per professionals de la salut a les dones durant l’embaràs, el part i el postpart, que per acció o omissió són violentes o poden ser percebudes com a violentes. Inclou actes no apropiats o no consensuats, com episiotomies sense consentiment, intervencions doloroses sense anestèsia, obligar a parir en una determinada posició o donar una medicalització excessiva o innecessària.

Als metges no els agrada que es parli de violència obstètrica per designar males praxis en l’embaràs i el part. No obstant això, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia considera que ha arribat el moment d’abordar aquesta realitat. Per aquest motiu, ha creat un grup de treball de violència obstètrica i perspectiva de gènere en salut, una iniciativa que pretén obrir camí des del diàleg constructiu, l’escolta de dones i professionals afectats i el coneixement científic. L’objectiu és lluitar contra la violència obstètrica i millorar la salut integral de les dones. Es tracta del paradigma de la falta de perspectiva de gènere en diferents processos sexuals i reproductius de la dona i els seus fills. Una realitat transversal que afecta tots els països i institucions. Formació, recerca i prevenció La finalitat del grup és recollir i generar consensos sobre aquesta realitat, desplegant de manera multidisciplinària estratègies de sensibilització, formació, recerca i prevenció. El col·lectiu és format per 28 professionals i té la col·laboració externa d’altres assessors ocasionals. L’abordatge de la violència obstètrica requereix la col·laboració de les diferents disciplines al voltant de l’acompanyament i l’atenció a la dona durant el procés reproductiu, de maternitat i criança. Tot i que el nucli del grup és constituït predominantment per professionals de l’àmbit de l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia, atesa la complexitat de la qüestió és important la representació màxima de totes les mirades procedents de les especialitats sanitàries implicades en l’atenció a la salut sexual i reproductiva de les dones (Infermeria, Llevadoria, Anestesiologia, Neonatologia, Psiquiatria i Psicologia), tant en l’àmbit hospitalari com d’atenció primària, conjuntament amb altres disciplines transversals i la participació de la ciutadania i la representació institucional o d’altres entitats. Segons explica la doctora Mina Comes, responsable d’aquest grup de treball, «és una iniciativa pionera, també molt necessària. La violència obstètrica és una realitat que porta molts anys en discussió i controvèrsia i cal que com a professionals entrem a formar part d’aquesta discussió, controvèrsia o diàleg entre les parts implicades». Comes remarca que «és una realitat transversal que afecta tots els països i institucions». I afegeix: «La violència sanitària que vivim, moltes vegades institucional i estructural, és fruit d’una societat patriarcal i androcèntrica que ha entès la medicina d’una forma molt autoritària».