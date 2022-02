Si fa una dècada les ulleres tan sols es podien comprar en òptiques i en algunes farmàcies que oferien el servei, ara cada vegada hi ha més establiments que venen ulleres recomanades per a la presbícia o vista cansada. S’estima que a partir dels 40-45 anys es produeix una disminució de la visió, fet que provoca que algunes persones tinguin dificultats a l’hora d’enfocar objectes propers o de fer activitats a una distància curta com pot ser llegir, cosir o mirar pantalles.

Les ulleres són la primera opció per solucionar la popularment coneguda com a vista cansada. Però l’aparició de les ulleres premuntades o de farmàcia ha suposat un revulsiu dins el camp de l’optometria. Aquestes ulleres estandarditzades, que es fabriquen amb graduacions que van d’1 a 3 o 3,50 diòptries, es van començar a comercialitzar perquè les persones que tenien problemes de visió en distàncies curtes poguessin llegir correctament els prospectes dels medicaments.

Precisament, el seu baix preu ha fet que hagin adquirit una popularitat important. Mercè Miró, optometrista de la Clínica Sant Josep de Manresa, explica que aquest tipus d’ulleres premuntades «tenen l’avantatge de proporcionar una solució ràpida en casos de disminució de visió propera».

El client que creu que les necessita agafa un petit test de lectura, que acostuma a ser al costat dels expositors de les ulleres, i escull les que considera que li van més bé per veure-hi, li agraden més o li sembla més còmodes.

L’optometrista Miró puntualitza que «les ulleres serveixen per solucionar aquest defecte refractiu, però cal tenir en compte altres factors, com l’anatomia de l’ull o la diferència de graduació que hi pot haver entre un ull i un altre a l’hora d’escollir-les». Fent-ho així, el client que adquireix les ulleres no té en compte altres aspectes òptics com «la distància interpupil·lar, que varia en funció de l’anatomia de la persona, ni tampoc sap si els vidres tenen tractaments antireflectors, que permeten una visió més natural», afegeix Miró.

Quan seria recomanable utilitzar ulleres premuntades?

Les ulleres premuntades serien recomanables per ser utilitzades per a breus períodes de temps o, tal com detalla Mercè Miró, «quan la necessitat de tenir-les sigui immediata. Per exemple, si hem marxat de viatge i necessitem unes ulleres per a moments puntuals, per llegir amb atenció una guia de viatge o un prospecte...». Un ús perllongat en el temps pot provocar molèsties oculars, ulls vermells o mals de cap.

Abans de comprar unes ulleres premuntades, l’oftalmòleg o un optometrista ha de descartar l’existència de qualsevol altre problema ocular. Tal com afirma Miró, les ulleres «s’han de comprar en un establiment sanitari adequat; és a dir, en una òptica o en una farmàcia amb òptica. Únicament es pot garantir la qualitat i els requisits exigits per la legislació actual en establiments de venda autoritzada». Només unes ulleres fetes a mida ofereixen una visió còmoda, eficient i de qualitat.