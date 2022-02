El menisc és una formació de fibrocartílag en forma de semicercle, que es troba a l’articulació del genoll. Cada genoll té dos meniscos, l’intern i l’extern. La funció del menisc és estabilitzar l’articulació del genoll i esmorteir els impactes que pateix caminant, saltant, corrent o frenant.

S’ha estudiat que en persones de 40-50 anys i de més edat, amb lesió en llàgrima del menisc, la cirurgia no està indicada com a primera opció, es pot optar per un tractament d’exercici físic i obtenir els mateixos resultats a llarg termini.

Un estudi presentat aquest febrer conclou que persones de 20 o 30 anys amb trencament de menisc en llàgrima, el tractament amb exercici físic pot produir els mateixos resultats que la cirurgia al cap d’un any. Així, davant un trencament de menisc, encara que el pacient sigui jove, es pot optar pel tractament no quirúrgic fent exercici.

Cal ressaltar que un tractament que ajudi a la correcta desinflamació i regeneració de la part danyada del menisc amb citocines, que proporcionen la medicina regenerativa amb l’equip Qrem, és un molt bon complement per millorar-ne el resultat.

