La vacuna contra la meningitis de tipus B ja forma part del calendari oficial a Catalunya. Així, aquesta vacuna, llargament reivindicada per famílies i associacions, passa a ser finançada públicament per als infants nascuts el 2022. Fins ara, les famílies que la volien posar als fills l'havien de comprar a les farmàcies i el preu de cada dosi superava els 100 euros, de manera que accedir-hi generava una situació de desigualtat. "Incorporar-la al calendari millora l'equitat", ha destacat la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas. La vacuna es comença a administrar gratuïtament aquests dies, perquè la primera de les tres dosis es posa als dos mesos de l'infant. La malaltia té una incidència molt baixa, però pot arribar a ser molt greu.

El Departament de Salut va acordar el novembre passat una partida en els pressupostos del 2022 per incloure la vacuna contra la meningitis B al calendari oficial a partir d'aquest any.

El meningococ de tipus B és el més freqüent a Catalunya, si bé la seva incidència actual és molt baixa, concretament de 0,5 casos per cada 100.000 habitants. El 2020, es van registrar 30 casos confirmats de malaltia meningocòccia, una xifra que el 2021, en dades provisionals, va baixar fins als 7 casos. Amb tot, la malaltia que causa aquest bacteri pot arribar a ser molt greu.

La meningitis és una malaltia infecciosa greu causada per un bacteri anomenat meningococ, que es classifica en diferents grups -A, B, C i altres-. Se'n produeixen casos durant tot l'any, però és més freqüent a l'hivern i a la primavera. Solen ser aïllats, però també poden aparèixer com a brot, sobretot en familiars convivents i escoles. La malaltia meningocòccica pot produir una infecció generalitzada, anomenada sèpsia meningocòccica, o bé afectar el sistema nerviós, meningitis, exposa la web Canal Salut. La vacunació en infants protegeix contra els meningococs A, C, W i Y i ara s'incorpora el B.

Les vacunes a Catalunya no són obligatòries però Salut recorda que és important que tots els infants i adults estiguin vacunats de les malalties que compten amb aquesta protecció per evitar-ne el contagi i les possibles complicacions. El calendari inclou les vacunes que protegeixen de les malalties més freqüents i/o greus; els vaccins que són més efectius i segurs i que són els més adients per a l'entorn.

El calendari vacunal es va establir a Catalunya el 1980 i amb aquella pauta es va donar protecció contra set malalties. Des de llavors s'ha anat actualitzant fins a les 17 actuals.