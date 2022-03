L’Organització Mundial de la Salut (OMS) no ha observat de moment que la variant de la covid-19 que combina òmicron i delta sigui més greu que les dues variants per separat.«Tenim constància d’aquesta recombinació. És una combinació de delta AY.4 i òmicron BA.1. S’ha detectat a França, els Països Baixos i Dinamarca, però a nivells molt baixos», ha informat la doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l’OMS, en roda de premsa aquest dimecres des de Ginebra (Suïssa).

L’experta ha reconegut que «aquesta recombinació era d’esperar»; no obstant, ha aclarit que de moment no s’ha detectat «cap canvi en l’epidemiologia ni en la gravetat». «Però hi ha molts estudis en marxa», ha remarcat.

Un estudi publicat aquesta setmana per l’Institut Pasteur (França) ha trobat les primeres proves sòlides de l’existència d’aquesta variant recombinada, que ha sigut identificada a diverses regions de França i ha estat circulant des de principis de gener del 2022. En particular, també s’han identificat genomes virals amb un perfil similar a Dinamarca i els Països Baixos.

‘DELTACRON’, EL TERME COL·LOQUIAL

Fins al moment, l’OMS havia dit que ‘deltacron’, el terme col·loquial amb què s’anomenava des d’alguns sectors a aquesta variant, era el resultat d’una contaminació durant el procés de seqüenciació.

«El que pensem és que és el resultat d’una contaminació que ha passat durant el procés de seqüenciació. Dit això, una persona pot infectar-se amb diferents soques de SARS-CoV-2. Tot el que pugui fer per minimitzar l’exposició tant al SARS-CoV-2 com a la grip, el beneficiarà», ha assenyalat llavors Van Kerkhove.

Al marge d’aquesta nova variant, el director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha mostrat preocupació perquè «diversos països estan reduint dràsticament les proves» diagnòstiques de la covid-19.

«Això inhibeix la nostra capacitat per veure on és el virus, com s’està propagant i evolucionant. Les proves continuen sent una eina vital en la nostra lluita contra la pandèmia, com a part d’una estratègia integral», ha insistit.

Sobre això, ha advertit que «molts països d’Àsia i el Pacífic s’enfronten a un augment de casos i morts per covid-19». «El virus continua evolucionant, i continuem enfrontant-nos a grans obstacles per distribuir vacunes, proves i tractaments a tots els llocs on es necessiten», ha apuntat.

D’altra banda, Tedros ha recordat que divendres 11 de març es compleixen dos anys des que es va declarar la pandèmia. «Dos anys després, més de 6 milions de persones han mort. Tot i que els casos de covid-19 notificats i les morts estan disminuint a tot el món, i diversos països han aixecat les restriccions, la pandèmia és lluny d’acabar, i no acabarà enlloc fins que acabi a tot arreu», ha conclòs.