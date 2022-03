Perdre pes és fàcil si saps com fer-ho i si comptes amb les eines bàsiques per a saber-te aprimar. Una dieta sana i equilibrada és fonamental tant per a aprimar-te i complir amb l'operació biquini com per a millorar la teva salut en general. El primer que has de tenir clar és que un canvi en la teva dieta eliminant, per exemple, els ultraprocessats i apostant pel menjar real és una molt bona opció. Però no sols val amb això. Has de canviar els teus hàbits i posar-te a fer exercici.

Els nutricionistes insisteixen que és tan important el que menges com el que beus. El nutricionista Miquel Gironès, que compta amb milers de seguidors en xarxes socials, et recomana aquests dotze aliments que has de comprar (i consumir evidentment) si vols perdre pes (i greix). Pebrots Les fruites i les verdures són fonamentals en qualsevol dieta. La vella regla dels nutricionistes que cal menjar cinc peces de fruita i verdura cada dia segueix molt vigent. No la perdis de vista. Recorda que a més d'aprimar-te has d'estar sa. Aigua amb gas Diuen els experts que és tan important el que menges com el que beus. L'aigua amb gas té 0 calories. I si en comptes d'un refresc consumeixes aquesta beguda quan surtis a prendre alguna cosa? Xocolata La xocolata (pura) és bona per a la salut i per a perdre pes. Això sí, la negra. No la xocolata amb llet ni les seves diferents combinacions. Ous L'ombra del colesterol és allargada, però sí, els ous són bons per a perdre greix pel seu alt contingut en proteïnes. Peres Els nutricionistes asseguren que és un mite (molt estès) això que prendre fruita de nit engreixi. El mateix Miquel Gironès fa una reflexió a la seva web: una xocolatina té les mateixes calories que 55 maduixes. Tomàquets És un aliment saborós i té poques calories. Pots fer-lo amb l'amanida o fins i tot a la planxa. Explora totes les seves possibilitats. Cogombre Un aliment molt apropiat per a l'estiu per a introduir, per exemple, al gaspatxo i complir un triple objectiu: tindràs un aliment sa, amb poques calories i menjaràs dues de les peces de fruita i verdura que hauries de menjar cada dia. Te verd Tant el te com el cafè (sol) són begudes amb zero calories que, a més, et serviran per a despertar. Ametlles És una de la fruita seca més saciant de les venen al mercat. Prova de portar-les com a snacks per a picar entre hores a la feina. Així ajudaràs al teu estómac i passaràs la baixada de mitja tarda (o de mig matí) amb un aliment molt més sa. Tofu És un aliment alt en proteïnes i ideal per a multitud de dietes. Pomes Una altra fruita molt apropiada. Això sí, recorda menjar-la amb pell: aquí és on estan la major part dels seus nutrients. Cebes Són un aliment multiús que pots provar de moltes maneres (o fins i tot crues).