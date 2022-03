El glaucoma és una malaltia que avança silenciosament i que comporta una pèrdua progressiva de la visió lateral o perifèrica que sol passar desapercebuda en les fases inicials. Actualment, l’únic factor de risc contra el qual es pot lluitar és la pressió ocular elevada. Moltes persones desconeixen la relació del glaucoma, una malaltia neurodegenerativa progressiva que afecta el nervi òptic, amb altres malalties sistèmiques, com la diabetis o la hipertensió, o bé defectes de refracció, com la miopia.

En aquest sentit, el Dr. Natalino Giuliano, expert en glaucoma de l’IMO Grup Miranza a Manresa, recorda que tots ells són factors de risc importants. Per això, els hem de prestar la mateixa atenció per prevenir la pèrdua de visió provocada pel glaucoma: “Les persones amb miopia han de saber que formen part d’un grup de risc important, igual que les d’edat avançada, amb antecedents familiars o amb la pressió ocular elevada”, adverteix l’oftalmòleg de l’IMO Grup Miranza.

Així i tot, no totes les miopies comporten el mateix grau de risc associat, tal com explica l’expert en glaucoma: “Si bé el risc afecta qualsevol persona miop, és cert que augmenta amb el grau de miopia i pot afectar el 12% dels miops de sis o més diòptries i disparar-se fins al 80% en el cas de miopies molt elevades, segons apunten alguns estudis i, en certa manera, constatem en el nostre dia a dia en les consultes”.

El glaucoma, més a fons: S’estima que la prevalença a l’Estat espanyol es troba al voltant del 2%, tot i que només el 50% dels casos existents estan diagnosticats. La importància del diagnòstic precoç radica en el fet que, una vegada instaurat el mal, ja és irreversible. L’abordatge per part de l’oftalmòleg se centrarà a intentar que no progressi. Els tractaments, tots orientats a baixar la pressió intraocular, principal factor de risc del glaucoma, són cada vegada més variats i efectius per frenar la pèrdua de visió.

Revisions periòdiques per la prevenció

L’oftalmòleg fa una crida perquè les persones amb miopia, especialment per sobre de les sis diòptries, se sotmetin a controls periòdics que incloguin totes les proves necessàries per diagnosticar o descartar l’existència de glaucoma. En aquest sentit, “els pacients miops han d’acudir periòdicament a una avaluació de la pressió intraocular, examen del fons d’ull (retina i nervi òptic), paquimetria (gruix de la còrnia) i camp visual”, prossegueix el Dr. Giuliano. Segons l’especialista en glaucoma: “En moltes ocasions, el seguiment d’aquests pacients queda centrat en lesions de la retina pròpies de la miopia magna, i és fàcil que la prevenció del glaucoma quedi oblidada. De fet, són els nostres companys, els oftalmòlegs especialistes en retina, els que sovint ens remeten a aquests pacients en risc per a control i seguiment”.

Persones miops operades amb cirurgia refractiva

Així mateix, el Dr. Giuliano posa l’accent en els alts miops operats amb cirurgia refractiva perquè “encara que ja no necessitin les ulleres, el seu ull continua sent anatòmicament miop, i per això també han de fer-se revisions i sotmetre’s a proves d’estudi de glaucoma”. L’oftalmòleg constata que és en aquests pacients “en els quals sovint detectem els casos més avançats de glaucoma, pel fet que han cessat les revisions després d’operar-se”. Per això, diagnosticar i tractar a temps aquests pacients i fer un seguiment exhaustiu de l’evolució pot ser clau.

“A l’IMO Grup Miranza, tenim equips diagnòstics d’avantguarda, així com una multitud de tècniques mèdiques, làser i quirúrgiques per tractar el glaucoma i el seu principal factor de risc: la hipertensió ocular. Tot això, amb el doble objectiu de frenar l’evolució de la malaltia i de conservar el màxim de visió del pacient”, conclou el Dr. Giuliano.