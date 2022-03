Per què és important que no llencis l'aigua dels cigrons? Aquest líquid que tantes vegades se'n va per l'aigüera és ple de propietats. Se'l coneix per ser l'ou dels vegans - persones que no mengen res de procedència animal - i permetre que hi hagi multitud de receptes de rebosteria a base de merenga i mantegues

L'aquafaba és el líquid resultant de la cocció de qualsevol llegum. La forma més fàcil de reutilitzar-lo és guardar el del pot de cigrons ja cuits. A més, el sabor neutre d'aquest llegum es presta millor a diferents receptes. Està calculat que tres culleres d'aquafaba corresponen a un ou. Amb aquestes proporcions és possible fer pràcticament de tot. Es tracta d'un gran descobriment pels vegans. L'any 2015 un enginyer informàtic estatunidenc va aconseguir elaborar una merenga tan sols batent el líquid resultant de coure cigrons i afegint-hi una mica de sucre. Després de comunicar la seva troballa en un fòrum vegà, l'ús d'aquest producte es va popularitzar enormement a causa que és econòmic i que està a l'abast de qualsevol. Per quines receptes serveix l'aquafaba? Qualsevol que necessiti ou com a ingredient principal. És especialment útil en receptes de rebosteria, com mousse de xocolata, marenga, gelats, brownies, pa dolç, pastissos o pa de pessic. També serveix per crear bàsics de la cuina com mantega o fins i tot per salses com la mayonesa vegana.