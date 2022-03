Arran de la invasió d'Ucraïna per Rússia ha crescut la preocupació davant la possibilitat que en un moment determinat d'aquesta guerra es puguin utilitzar armes nuclears. I aquest neguit ha dut algunes persones a intentar aconseguir comprimits de iodur potàssic per, teòricament, protegir-se dels efectes que es puguin derivar d'un hipotètic atac nuclear. Però, realment ens protegeixen, aquests comprimits?

Els doctors Lluis Vila i Juan Carlos Galofré, de l'àrea de Tiroide de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (TiroSEEN), subratllen alguns aspectes que cal tenir respecte a aquest producte. Com afecta una explosió nuclear a la glàndula tiroide? Després d'un accident nuclear, ja sigui per una explosió o per una fuita de material radioactiu d'una central nuclear, s'allibera, entre altres elements, iode radioactiu (I131). Aquest element pot ser captat per la glàndula tiroide, i així incrementar el risc de càncer en aquesta glàndula. La raó és que el iode és un element fonamental per al funcionament de la glàndula tiroide, i les hormones que sintetitza aquesta glàndula contenen iode. Així doncs és fàcil entendre que la glàndula tiroide intenti captar de manera natural tot el iode que li sigui possible per poder sintetitzar les hormones. Però la captació de iode per la glàndula està directament relacionada amb els seus dipòsits interns de iode, de dues maneres: Si la reserva està completa, la glàndula captarà molt menys iode perquè ja en té prou. I el que sobra l'eliminarà per l'orina.

Per contra, si els seus dipòsits estan buits o no ben plens, la glàndula tindrà més interès en captar el iode. Ingerir iode en excés pot comportar riscos per a la salut i, fins i tot, provocar hipotiroïdisme I si en aquesta segona situació apareix el iode radioactiu, la glàndula el captarà amb la mateixa intensitat, per la qual cosa creixerà el risc que la glàndula es vegi afectada. Com es pot garantir una aportació adequada de iode? La millor manera de mantenir els dipòsits de iode ben plens, per aconseguir protegir-nos així d'un atac nuclear, és que la ingesta diària d'aquesta substància sigui l'adequada. Quant? Depenent de l'edat. Les necessitats diàries són al voltant de 150 micrograms de iode en població adulta

90-120 micrograms en població infantil

250 micrograms en dones gestants o que mantenen lactància Per cobrir aquests requeriments hem de prendre aliments rics en iode i a més convé consumir-los de forma habitual, com ara la sal iodada. I nosaltres ho tenim fàcil, perquè al nostre país disposem dels aliments més rics en iode. A més de la sal iodada (a casa nostra té una concentració de iode de les més elevades d'Europa), hi ha els lactis. Els especialistes de la SEEN recorden que un got de llet pot aportar entre 40 i 50 micrograms de iodur. També emfatitzen molts endocrins i nutricionistes que, en el cas de les dones embarassades, sí que hi ha una necessitat més gran de iode. I per això, es recomana que prenguin com a suplements comprimits de iodur potàssic en unes quantitats ajustades a aquest efecte. Aquests comprimits habitualment contenen entre 100 i 200 micrograms de iode. Aleshores, el iodur potàssic ens pot protegir d'un atac nuclear? Indubtablement, el risc es redueix significativament si la nostra glàndula té un dipòsit òptim de iode. Per això, davant d'aquesta situació sí que es recomana la ingesta de comprimits de iodur potàssic. I s'ha de fer amb dosis prou elevades per bloquejar qualsevol captació de iode radioactiu per part de la glàndula tiroide. Els comprimits de iodur potàssic que prenen les embarassades no serveixen en absolut A més, els especialistes adverteixen que els comprimits de iodur potàssic que prenen les embarassades no serveixen en absolut. Les dosis dels comprimits per a la protecció davant del iode radioactiu porten quantitats que poden contenir entre 60 i 150 mil·ligrams de iodur potàssic, és a dir supera en més de 500-1000 vegades la dosi recomanada diària. Té sentit ingerir elevades dosis de iodur potàssic? Els experts ho tenen clar: En aquest moment no té cap sentit prendre dosis excessives de iode de forma indiscriminada per prevenir un hipotètic accident nuclear o un núvol amb material radioactiu.

per prevenir un hipotètic accident nuclear o un núvol amb material radioactiu. Si s'escau, s'hauran de seguir les indicacions de l'autoritat sanitària competent.

Perquè no cal oblidar que ingerir iode en excés també pot comportar riscos per a la salut.

Un excés de iode potàssic pot generar una producció excessiva d'hormones tiroïdals (tirotoxicosi) i també, encara que sembli paradoxal, en alguns casos pot ocasionar hipotiroïdisme. El iodur potàssic a dosis elevades ens pot protegir d'un atac nuclear? De nou els experts són contundents: No. Les dosis elevades de iodur potàssic, quan hi ha risc de contacte amb iode radioactiu, només minimitzen el risc de patir càncer de la glàndula tiroide, però no protegeix dels altres efectes que pugui ocasionar la radioactivitat. Recomanacions de consum del iodur potàssic Els especialistes en endocrinologia o nutrició faciliten una sèrie d'advertiments sobre la utilitat del iodur potàssic en cas d'atac nuclear i recomanen com consumir la quantitat correcta d'aquesta substància. En primer lloc, recorden que el iode radioactiu pot afectar la glàndula tiroide per l'augment del risc de càncer.

En segon lloc, assenyalen que el més important en el moment actual és garantir una ingesta de iode adequada. Els 12 aliments que has de comprar cada setmana si vols perdre pes en un mes Com? Consumir poca sal, però que sigui iodada .

però que sigui . Mantenir la ingesta de 2-4 racions de lactics al dia.

Es recomana que les dones embarassades rebin suplementació amb iodur potàssic a una dosi de 200 micrograms al dia. A més, insisteixen que cal evitar absolutament l'ús indiscriminat de comprimits de iodur potàssic preparats per a accidents nuclears (la quantitat sol mesurar-se en mil·ligrams: un mil·ligram són 1.000 micrograms) pels riscos que implica. I, finalment, posant-nos en el pitjor dels escenaris, si es produís un accident nuclear o un risc real d'un núvol radioactiu, el que cal fer, sempre, és seguir rigorosament les indicacions que faciliti l'autoritat competent.