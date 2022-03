Dormir és una de les accions més plaents de les que gaudeix l'ésser humà. Passem prop d'un terç de la nostra vida dormint i, tots sabem que bona part de la nostra salut depèn de la qualitat del son. No obstant això, tot i conèixer aquesta dada, poques persones donen prioritat a gaudir d'un bon descans. A més, per complicar més les coses, els estimulants, les begudes energètiques o els dispositius electrònics interfereixen en el nostre ritme cardíac i, per tant, en les fases del son.

Però, quantes hores cal dormir per tenir un bon descans? Per respondre aquesta pregunta, un equip d'experts en somni de la National Sleep Foundation van elaborar fa uns anys un estudi on van indicar les necessitats de son de les persones segons l'edat: Nadons (0-3 mesos): l'estudi recomana que dormin entre 14-17 hores cada dia i no s'aconsella dormir més de 18 hores.

Nadons (4-11 mesos): l'ideal és que dormin entre 12-15 hores. Mai han de dormir més de 16 o 18 hores.

Nens entre 1 i 2 anys: Han dormir entre 11 i 14 hores. No és recomanable que dormin menys de 9 hores i més de 15 o 16.

Nens en edat preescolar (3-5): l'adequat és que dormin entre 10 i 13 hores. Dormir menys de 7 hores i més de 12 no és aconsellable.

Nens en edat escolar (6-13): el recomanable seria dormir entre 9 i 11 hores. Mai menys de 7 ni més de 12.

Adolescents (14-17): L'ideal és dormir entre 8 i 10 hores. No és aconsellable dormir menys de 7 ni més d'11.

Adults joves (18 a 25): l'estudi recomana dormir entre 7-9 hores. Mai menys de 6 ni més d'11.

Adults (26-64): l'estudi revela que l'ideal és dormir entre 7 i 9 hores. Menys de 6 o més de 10 no és aconsellable.

Majors de 65 anys: l'ideal és descansar entre 7-8 hores al dia. L'estudi desaconsella dormir menys de 5-6 hores o més de 9. Els experts, però, matisen que no es pot precisar una quantitat exacta d'hores de son ja que cada individu és diferent. Aconsellen posar atenció a les necessitats individuals i, per això, proposen una sèrie de preguntes que ens hem de fer: Et sents productiu, sa i feliç amb set hores de descans o en necessites almenys nou per agafar el ritme?

Pateixes alguna malaltia relacionada amb el son?

Tens problemes per dormir?

Necessites cafeïna per afrontar bé el dia?

Sents que t'adorms quan condueixes? Si es respon 'sí' en alguna o diverses d'elles, no dubtis a demanar ajuda a un professional per aconseguir dormir bé.