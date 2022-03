L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) disposarà d’un Centre d’Alta Precisió Diagnòstica de primer nivell europeu amb la instal·lació d’un equip que integra en una única exploració la tomografia per emissió de positrons (PET) i la ressonància magnètica (RM).

Es tracta d’un equipament valorat en més de sis milions d’euros que reuneix les dues eines de diagnòstic per la imatge més potents actualment, i Bellvitge serà el primer centre públic espanyol a comptar amb un dispositiu d’aquest tipus.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, han participat aquest dimecres en la jornada de presentació d’aquest equipament, la posada en marxa del qual serà possible gràcies a la col·laboració filantròpica de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu i convertirà l’Hospital de Bellvitge en «un centre de referència per al sud d’Europa» en la utilització d’equips PET/RM.

Es preveu que entri en funcionament a finals del 2022 i que puguin utilitzar-lo uns 3.500 usuaris cada any.

Redueix el 60% de radiació

Els avantatges que ofereix un equip PET/RM són múltiples: augmenta la seguretat del pacient al reduir fins a un 60% la radiació que rep en relació amb un dispositiu PET/TC (tomografia per emissió de positrons i tomografia computaritzada), millora la precisió diagnòstica –cosa que permet seleccionar el tractament més indicat– i redueix el nombre de proves i els conseqüents desplaçaments i temps d’abordatge de la malaltia.

Així mateix, contribuirà a millorar la sostenibilitat del sistema públic de salut a l’optimitzar l’ús dels recursos, millorar la planificació dels tractaments i evitar els sobretractaments i les proves innecessàries.

La detecció de càncers de pròstata i ginecològics, l’oncoendocrinologia, les patologies tumorals hepàtiques i del cervell, càncers de mama, de cap i coll i colorectals, malalties neurodegeneratives cardíaques, malalties inflamatòries i altres malalties minoritàries són algunes de les aplicacions diagnòstiques d’aquest equipament.

Dispositiu únic

Argimon ha remarcat que es tracta d’«un projecte de país, per a tota la ciutadania» i ha agraït la filantropia «d’alt impacte social» de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu.

«Darrere de l’equipament hi ha tot un pensament de quin valor donarem a la ciutadania a través d’aquesta instal·lació», ha assenyalat Argimon, abans d’expressar «l’orgull per projectes com aquests, en els quals s’ajunten recursos públics, la complicitat de la societat civil i la visió i el lideratge clínic i d’excel·lència dels professionals».

El nou dispositiu serà únic en la sanitat pública catalana, per la qual cosa s’establirà un sistema de citació unificada per a tot el territori, que inclourà també la població pediàtrica.