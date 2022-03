La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha firmat aquest dijous amb el director de la companyia Pfizer Espanya i internacional, Sergio Rodríguez, l’acord d’adquisició i distribució de 344.000 tractaments complets del medicament Paxlovid contra la covid-19. Pedro Sánchez va anunciar que s’adquiririen al gener, però la compra s’ha retardat un parell de mesos.

La ministra ha informat que el dilluns 28 de març es distribuiran els primers 11.900 tractaments i que en els pròxims dies se subministraran la resta de fàrmacs fins a completar la xifra de 50.000 tractaments per a aquest primer trimestre de l’any 2022.

A la firma hi han acudit, també, la secretària d’Estat de Sanitat, Silvia Calzón; la directora general de Cartera i Farmàcia, Patricia Lacruz; la directora d’Accés de Pfizer Espanya, Concha Serrano; i la directora de la Unitat d’Hospitals de Pfizer Espanya, Oualae Alami.

«Aquesta firma ens permetrà comptar amb una eina més en la lluita contra la covid-19. Aquest nou fàrmac se suma a les vacunes i a altres medicaments per evitar que pacients positius amb uns determinats condicionants puguin evolucionar a un estadi greu de la malaltia», ha comentat la ministra.

Per a pacients lleus

En aquest sentit, Darias ha assegurat que és un medicament que s’incorpora per continuar salvant vides i és una eina més del Sistema Nacional de Salut (SNS) i dels professionals sanitaris, ja que se subministrarà sota prescripció mèdica.

Paxlovid presenta diferències rellevants respecte a les alternatives existents, ja que té l’avantatge d’administrar-se per via oral, cosa que permetria realitzar un tractament ambulatori dels pacients lleus amb factors de risc per a progressió a covid-19 greu, controlant la progressió de la infecció i així frenant l’hospitalització i mort.

A més, ha mostrat una eficàcia del 89% en la reducció del risc relatiu d’hospitalització o mort en els pacients lleus amb un risc elevat de progressió a covid-19 greu. Aquesta eficàcia és almenys similar o superior a la mostrada pels medicaments administrats per via intravenosa i superior a la mostrada per l’altra alternativa oral.

En els cinc primers dies

Els estudis disponibles han determinat que Paxlovid conserva la seva activitat davant variants d’interès com l’òmicron. Paxlovid s’ha d’administrar al més aviat possible després del diagnòstic de covid-19 i dins dels cinc dies posteriors a l’inici dels símptomes, per això és molt important que el procés des del diagnòstic fins a l’administració sigui organitzat i sigui àgil.

La Comissió Permanent de Farmàcia, òrgan de cogovernança del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) en l’àmbit de la política farmacèutica, ha acordat que la indicació i prescripció es realitzarà pel professional metge que efectuï el diagnòstic, tant de l’àmbit de l’Atenció Primària com Especialitzada.