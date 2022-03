La prevalença de dones amb incontinència urinària s’estima en un 20% en la franja de 18 a 65 anys, i amb més prevalença com més edat. La pèrdua d’orina és un problema complex de caràcter multifactorial que deteriora la qualitat de vida, i per això és important un abordatge adequat des d’atenció primària i apoderar-les en el maneig.

L’objectiu de l’estudi titulat Qualitat de vida percebuda en dones amb incontinència urinària és estructurar una intervenció individualitzada que permeti detectar les necessitats i la repercussió en la qualitat de vida de les dones diagnosticades d’incontinència urinària durant el període de sis mesos en un centre d’atenció primària.

Resultats de l’estudi

Un total de 116 dones complien criteris d’inclusió a l’estudi, 21 dones van acceptar i signar el consentiment.

Patien incontinència d’esforç un 33,3%, incontinència d’urgència un 19,1% i incontinència mixta un 47,6%. L’edat mitjana de les participants ha estat de 58,5 anys. El 61,9% de les dones estaven casades i el 42,9% estaven en actiu laboralment. El 95,2% no prenia tractament farmacològic per a la Incontinència Urinària.

Pel que fa a factors, el 42,8% de la mostra tenien un problema d’obesitat. El 47,6% eren insuficientment actives quant a exercici físic regular. El 85,7% de les dones estaven en període menopàusic. Pel que fa a antecedents obstètrics, el 38,1% havia tingut 2 o més parts vaginals. El 28,6% prenia fàrmacs antihipertensius, amb component diürètic, mentre que un 52,3% no prenia cap mena de tractament farmacològic.

Al 100% de les dones se’ls va explicar hàbits higienicodietètics saludables, com augmentar la dieta rica en fibra per evitar restrenyiment i limitar la ingesta hídrica abans de ficar-se al llit. Es va recomanar fer exercici físic aeròbic a aquelles dones insuficientment actives o amb un índex de massa corporal que indicava sobrepès o obesitat (el 71,4% de les dones). Les tècniques de rehabilitació vesical com a buidament programat i increment de la capacitat vesical, se’ls va recomanar a un 61,9% de les dones, les que patien més incontinència d’urgència.

En un 81% es va fer suport emocional, cosa que va afavorir l’expressió de preocupacions sobre el problema de salut. A un 9,5% de les dones se li va recomanar consultar el metge de referència per valorar una possible derivació al servei de ginecologia.

La intervenció educativa ha millorat tots els aspectes del test de qualitat de vida de les pacients: emocional, social, física i hàbits higienicodietètics.