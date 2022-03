Es calcula que un 10% dels infants ronquen habitualment. Si no son tractats, un 4% d’ells acabaran desenvolupament una apnea (pauses respiratòries) que incidirà negativament en el seu desenvolupament i rendiment escolar, i derivar amb problemes de salut quan siguin adults. Per això que des de l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona es recomana a les famílies que consultin a un pediatra quan detectin que el seu fill ronca, sense estar constipat, més de tres dies a la setmana durant més de tres setmanes. «Sovint, els pares creuen que el seu fill només respira fort perquè prenen com a referència el ronc dels adults, però cal consultar un metge», explica Óscar Sans, responsable de la Unitat de Trastorns de Son de l’hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Aquesta unitat atén cada any un miler d’infants amb algun tipus de trastorn del son. Alguns són pacients amb una patologia que comporta problemes associats a la conciliació o manteniment del son com és el cas del trastorn de l’espectre autista (TEA) o la síndrome de Down. D’altres infants, en canvi, presenten trastorns del son purs com ara l’insomni, la narcolèpsia o la síndrome de les cames neguitoses.