Estar embarassada no vol dir haver de menjar per dues persones. Cal intentar evitar l’excés de pes durant els mesos de gestació. L’augment de leptina o insulina poden afectar el futur desenvolupament del fetus. També el pot afectar la mala qualitat de la dieta de la mare, i per això ha de ser saludable.

És important doblar les quantitats de peix blau (omega 3), carn vermella o mariscos (ferro), verdures fresques (àcid fòlic) i lactis (calci). També cal tenir molt present l’exercici físic diàriament, així com passejar una mica cada dia a l’aire lliure, preferiblement en zones on toqui el sol. L’activitat física d’una intensitat moderada, si no és un embaràs de risc, es pot fer fins al sisè mes. Després, es recomanen els exercicis de preparació del part. Què s’ha d’evitar? Durant l’embaràs no s’ha d’ingerir alcohol ni abusar de begudes amb cafeïna o infusions estimulants. D’altra banda, millor evitar el formatge brie, el camembert i el parmesà; i també el fetge i el paté (tenen massa vitamina A). També peixos com l’emperador, la tonyina vermella, el caçó o el peix espasa (tenen massa metalls pesants com el mercuri). I algues (pel l’alt contingut en iode). Cal cuinar bé la carn, l’ou, el marisc i el peix, i no menjar-ne cru. Descartar també el pernil salat i altres embotits, i en tot cas congelar-los abans de menjar-los.