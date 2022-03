El nou centre de medicina de l’esport, exclusiu i sense cost per a les persones assegurades d’Assistència Sanitària, es consolida com a referent per evitar riscos en la pràctica esportiva i conèixer la resposta del propi cos davant de l’exercici físic. En la lluita contra el sedentarisme, l’esport és un bon aliat que pot ajudar al benestar general i a millorar problemes de diabetis, tensió arterial i patologies osteoarticulars, entre d’altres.

Els serveis d’Assisport estan indicats per a persones que fan esport i volen millorar la seva pràctica, que volen iniciar-s’hi o bé que volen recuperar l’activitat física després d’una aturada. Els especialistes proporcionen l’ajuda per conèixer l’aptitud de cadascú i l’adaptació del seu organisme a l’activitat física perquè en pugui gaudir sense molèsties i en benefici de la seva salut. Mares que volen tornar a l’esport després del part, persones que opten per un envelliment actiu, amateurs amb lesions repetitives o problemes de coordinació i flexibilitat, pacients que han superat un càncer... La medicina de l’esport s’ocupa de desenvolupar un programa específic segons cada situació, adequat a la condició esportiva, per resoldre aquestes situacions i fer esport amb seguretat. L’equip d’Assisport està format per especialistes de disciplines diverses (medicina de l’esport, infermeria, rehabilitació funcional, traumatologia, fisioteràpia...) i compta amb la col·laboració dels serveis mèdics del FC Barcelona, integrats per professionals amb dedicació intensiva i àmplia experiència al més alt nivell. En el seu ampli catàleg de serveis disponibles, sempre mitjançant l’aplicació de protocols personalitzats i la tecnologia més actual sota prescripció del metge de l’esport, s’inclouen la visita d’especialista, l’orientació en patologies que afecten la pràctica esportiva, la revisió mèdica de resposta cardíaca i respiratòria durant l’exercici i la detecció precoç de factors de risc. Eines com l’estudi cardiològic d’aptitud, l’estudi de la marxa, programes de readaptació funcional, l’ecografia muscular – tendinosa i la radiologia simple són molt valuoses en el terreny esportiu. Centre únic i adaptat a les necessitats de la societat La medicina del segle XXI ha viscut un canvi de paradigma al passar de centrar-se en el tractament de la malaltia a preocupar-se per la prevenció i la promoció de la salut, que permeten tenir una vida més llarga i amb millor qualitat. Com fan palès les enquestes sobre hàbits esportius que s’han dut a terme, la població assegurada d’Assistència Sanitària n’és un bon exemple, per això ha posat en marxa Assisport, un centre de medicina de l’esport únic en el seu entorn.