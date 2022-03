Endevinadors, assessors, bruixots, canalitzadors, capellans, coachs, consellers, directius, doctors, entrenadors, guies, líders, mentors, mèdiums, mestres, metges, orientadors, pastors, pedagogs, predicadors, psicòlegs, savis, tarotistes, terapeutes, sacerdots, sanadors i xamans, en les seves encarnacions masculines i femenines, centren el propòsit a solucionar problemes aliens. Utilitzen, entre altres artefactes exclusius de cada gremi, el consell per aconseguir-ho.

El manual d’instruccions del coach prohibeix donar consells, però els entrenadors també caiem en la temptació tot i que sabem que és l’eina menys efectiva per a provocar canvis.

Ajudadors no professionals, principalment amics i família, fan ús intensiu dels consells. Aquests són la seva arma predilecta per influir contra les persones amb qui conviuen.

El consell no funciona en l’aparent propòsit d’ajudar pels següents motius:

El consell es dona, quasi sempre, sense que es demani i és gratuït. El resultat és que la motivació pel canvi de qui el rep és més aviat baixa.

La cara amagada del consell és fer evident la superioritat de l’emissor que contrasta amb la suposada incapacitat de qui el rep.

És un menjar ràpid que engreixa més que alimenta perquè és tan comú que no atén les necessitats úniques de cada persona.

Amb la bona intenció d’estalviar una experiència dolorosa, crea una dificultat més gran, la de no viure-la i adonar-se del que està en joc, negant un autoaprenentatge genuí i permanent.

Quasi sempre és una projecció, un mecanisme neuròtic si és inconscient o hipòcrita si és conscient; i consisteix a atribuir a l’altra persona el que li manca a un mateix.

Encara que com hem vist en el primer punt de la llista en un primer instant és gratuït, emet una factura que es cobrarà a termini segurament en forma de poderós retret: «amb les vegades que t’he aconsellat ... -tal cual- .... i tu sense fer cas, i ara mira quin desastre...!».

Una variant del consell amb idèntica ineficàcia és la crítica constructiva o positiva. S’ofereix amb la «sana intenció» d’ajudar. Massa sovint, en el món de l’empresa es confon amb el feedback. Tots els atributs negatius del consell es poden aplicar a la crítica constructiva, un oxímoron com una catedral.

Les ofenses en què un mateix es reivindica com a víctima d’una situació provocada pels altres són mecanismes d’ajuda al canvi tramposos com els que hem anomenat anteriorment. La manca d’imaginació o simple crueltat dels ofesos els porten a desitjar una victòria emocional ultraràpida que aconsegueixen destruint amb la culpa qui es posi al davant.

No puc acabar d’escriure aquesta columna sense oferir-vos un bon consell: desconfieu de la solvència de qui us dona consells, perquè molt sovint, qui casa de l’altri sol criticar la seva no sap arreglar.