Els experts alerten que la pandèmia de la covid ha suposat un risc de descompensació per a les persones amb trastorn bipolar. Segons la psiquiatra Cristina Boix, ha estat un «factor estressant», amb risc de recaiguda o descompensació i crisi. «S’ha vist alterat tot el funcionament diari de les persones», comenta. Això explica, en part, l’augment de les consultes de salut mental.

La doctora admet que arran de l’experiència viscuda durant els darrers dos anys, i els constants canvis de restriccions, pautes i socialització, pot ser que hi hagi persones que es preguntin si els seus canvis d’humor poden tenir al darrere una malaltia mental. En aquests casos, té clar què és el que s’ha de fer: consultar-ho al metge. «És veritat que de vegades es parla molt lliurement que una persona sembla bipolar o té una depressió, però quan parlem d’un trastorn bipolar parlem d’una malaltia que s’ha de diagnosticar».

Més consultes

Segons la doctora Boix, va ser arran del desconfinament quan van començar a sorgir més els problemes de salut mental, tant els nous com els ja diagnosticats. En alguns casos han estat consultes relacionades amb més risc de descompensacions i això ha acabat afectant les persones un trastorn bipolar i altres trastorns mentals. «Vam rebre bastants primeres consultes i visites el 2020, després la cosa s’ha anat estabilitzant i la sensació és que sí que hi ha hagut un augment de derivacions en general de salut mental», afegeix.

La psiquiatra recorda que els canvis constants sempre posen a prova la capacitat d’adaptació i resiliència de les persones. Les diagnosticades d’alguna malaltia mental «són d’alguna forma persones més vulnerables», matisa, i per això els canvis freqüents d’un dia per l’altre, o molts canvis en un espai de temps petit poden viure’s com un factor estressant que pot suposar una descompensació de la mateixa malaltia.

El trastorn bipolar

Generalment, el trastorn bipolar es caracteritza per una oscil·lació entre una fase maníaca o hipomaníaca i fases depressives. A Catalunya, segons les últimes dades publicades (2017), el 6,2% de les atencions fetes als Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA) eren per trastorn bipolar, molt per darrere de les malalties mentals més presents, com la depressió (33%) o l’ansietat (14,3%). Tot i aquesta prevalença, és una de les malalties mentals que generen més visites per pacient i que tenen més seguiment. Per exemple, la mitjana de visites per pacient amb trastorn bipolar el 2017 van ser 9,5, per les 5,8 dels pacients amb depressió.

D’altra banda, el seguiment dels usuaris amb trastorn bipolar és del 90,8%, només per darrere de l’esquizofrènia, la malaltia mental amb un seguiment més alt (93,2%).

El trastorn bipolar és una malaltia crònica, però per la qual existeixen tractaments farmacològics i psicològics amb els quals la persona que ho pateix pot fer vida normal, si bé sempre ha d’haver-hi un període d’adaptació al principi. «Has de prendre unes mesures perquè la malaltia no tingui símptomes i no hi hagi recaigudes, però per sort hi ha tractaments eficaços», conclou.