Després de dos anys amb un ús intensiu de les mascaretes, l’equip d’Al·lergologia de la Clínica Sant Josep de Manresa es prepara per a un increment de pacients amb algun símptoma de patir una al·lèrgia. Com comenta la Dra. Laia Ferré, al·lergòloga pediàtrica de la Clínica, «la retirada de les mascaretes als exteriors fa que tothom torni a estar exposats als al·lergògens i, per tant, ens trobarem amb casos de persones que fins ara no havien tingut cap símptoma al·lèrgic». Precisament, la zona on vivim de la Catalunya Central agrupa una gran quantitat de plantes que produeixen més quantitat de pol·len, com són les gramínies i altres arbres que provoquen irritació ocular, esternuts i ofecs.

Com que la concentració de pol·len s’ha avançat unes setmanes abans de la primavera, «les reaccions al·lèrgiques respiratòries han començat abans d’hora i sembla que es perllongaran més en el temps», afirma la Dra. Magalí Giménez, al·lergòloga de la Clínica Sant Josep. També s’ha detectat la relació entre els dies de màxima concentració de pol·len amb un augment de les visites als serveis d’urgències per asma. El canvi climàtic i l’aparició d’al·lèrgies Segons un article publicat a la revista National Geographic, la manca de precipitacions a l’Estat Espanyol i la contaminació ja ha provocat un hivern més dur del que és habitual per als al·lèrgics, amb símptomes més intensos i amb uns índexs de concentració que s’han quadruplicat durant el mes de febrer. Així, el canvi climàtic també afecta negativament al curs de les al·lèrgies. L’Organització Mundial de la Salut estima que el 2050 la meitat de la població del planeta patirà d’un trastorn al·lèrgic. Actualment, les al·lèrgies oscil·len entre el 10% i el 30% dels adults i fins al 40% dels nens. Com explica la Dra. Laia Ferré, especialitzada en al·lergologia pediàtrica, «fa 20 anys era més fàcil trobar pacients amb una única al·lèrgia. Actualment, comptem amb pacients que presenten vàries al·lèrgies, fent que els tractaments siguin més complexos». La bona notícia és que, tant la rinitis com l’asma al·lèrgiques provocades per gramínies es poden tractar sota supervisió mèdica amb antihistamínics, descongestius nasals, broncodilatadors, etc. Però, malgrat això, l’equip d’al·lergòlogues recomana prendre algunes precaucions especials per prevenir que l’al·lèrgia al pol·len ens impedeixi viure amb tranquil·litat. Com prevenir les al·lèrgies respiratòries? Conèixer amb un diagnòstic mèdic quin és el pol·len causant de l’al·lèrgia per trobar el tractament correcte.

Consultar el web de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica o la d’altres organismes oficials, per estar informats dels nivells ambientals de pol·len de la zona on vivim o allà on volem anar a passar el cap de setmana, les vacances, etc

Durant l’època de pol·linització, continuar usant la mascareta i ulleres de sol a l’exterior per a minimitzar l’exposició al pol·len.

Ventilar la casa durant 5 o 10 minuts abans de les 7 del matí o més tard de les 10 de la nit. A les primeres hores del matí i les últimes del vespre és quan s’acumula una concentració més gran de pol·len.

Tancar les finestres conduint per evitar que els grans de pol·len entrin al cotxe.

Canviar-se de roba i rentar-la per treure els al·lèrgens que queden als teixits.

Passar freqüentment l’aspiradora i controlar la humitat amb un deshumidificador.

Mantenir una dieta equilibrada i saludable, amb un consum preferent de vitamina A i C.