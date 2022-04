Caminar és l'activitat física més practicada, segons una enquesta amb motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. El grup que coordina la seva celebració ha fet una enquesta entre 1.240 persones d'uns 45,7 anys de mitjana. Els resultats revelen que el 79% dels participants surten a caminar. En línies generals, gairebé el 60% de les persones que han respost caminen o realitzen una activitat física moderada més de tres vegades a la setmana. El 26% mai fa una activitat física vigorosa que duri més de 20 minuts, en comparació amb el 41% que diu que en fa un o dos cops a la setmana o del 33% que en fa 3 o més vegades a la setmana. Només el 7% és conscient que sedentarisme significa únicament romandre massa temps assegudes.

Per contra, el 85,2% creu que sedentarisme és no realitzar exercici suficient. En realitat, és el tems en què una persona roman asseguda un llarg període de temps, independentment de l'activitat física que realitzi. S'ha estimat que estar massa temps assegut pot ser tan dolent per a la salut com fumar. La manera de contrarestar els efectes del sedentarisme és disminuir els períodes de temps en què s'està parat o assegut, incorporar pauses actives almenys cada un o dues hores.

Més enllà de caminar, l'enquesta revela que el 29,5% dels enquestats segueixen activitats dirigides i el 26,5% en fa relacionades amb la musculació i la tonificació, com peses, gomes o màquines de fitness.