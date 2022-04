La firma Ferrero Iberica ha retirat del mercat espanyol "de forma voluntària i com a mesura de precaució" alguns lots de productes de la marca Kinder fabricats a Bèlgica després que s'hagin registrat alguns casos de salmonel·la al nord d'Europa.

La firma subratlla que ha adoptat la mesura "malgrat que no s'ha detectat presències de salmonel·la a les anàlisis dutes a terme a cap producte Kinder". També assegura que està "cooperant" amb les autoritats sanitàries locals per retirar els productes "amb la major agilitat possible". L'empresa recomana a les persones que hagin comprat productes dels lots afectats que no els consumeixin i que es posin en contacte amb el seu equip d'atenció al consumidor.

Els productes Kinder afectats

En concret, els productes retirats han estat Kinder Sorpresa Ouera de 6 unitats edició Nadal, amb dibuixos nadalenc al paquet, amb data de caducitat 20 d'abril del 2022. També Kinder Schokobons en tots els format, Kinder Sorpresa Maxi i Kinder Happy Moments, tots amb data de caducitat entre el 26 de maig del 2022 i el 21 d'agost del 2022.

La resta dels ous Kinder Sorpresa de qualsevol format, el Kinder Gran Sorpresa i tota la resta de les marques Kinder no estan afectades per la retirada, subratlla l'empresa.