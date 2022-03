Són moltes les solucions que la cirurgia refractiva posa a l'abast de les persones que volen eliminar la dependència de les ulleres o de les lents de contacte. Probablement, els dos grups de tècniques quirúrgiques més coneguts per corregir el defecte de refracció (miopia, astigmatisme o hipermetropia) són les que utilitzen làsers i la implantació de lents intraoculars (LIOs). Aquestes darreres posen a disposició del pacient una gran varietat de models per garantir el millor resultat visual en cada cas. En parlem amb el Dr. Jorge Cazal, oftalmòleg expert en cirurgia refractiva de l’IMO Grup Miranza Manresa, amb més de 25 anys d'experiència en aquest tipus d'intervencions.

-Quins són els candidats ideals per implantar-se aquestes lents?

-Tret de casos molt concrets, la majoria de persones són bones candidates. No obstant això, sempre cal fer un estudi previ i personalitzat del pacient que determini el tipus de tècnica de cirurgia refractiva més adequat.

Si el procediment indicat consisteix a implantar una LIO, generalment els cirurgians dividim els nostres pacients en dos grups: els que tenen menys de 50 anys i els que ja han superat aquesta edat, ja que en depèn l'elecció de la LIO i de la tècnica quirúrgica.

Aquests procediments quirúrgics són mínimament invasius, ja que es duen a terme mitjançant una petita incisió i, a més, són ambulatoris, això permet que el pacient pugui sortir de la clínica pel seu propi peu el mateix dia, després de l'operació. Pel que fa als resultats, en molts casos ja comencen a apreciar-se quan abandonen el quiròfan i milloren durant les setmanes següents.

-Per què l'edat del pacient influeix en l'elecció de la LIO?

-Això és perquè les persones més grans de 50 anys ja han començat a desenvolupar certes alteracions al cristal·lí, la lent natural responsable, entre d’altres coses, d’enfocar correctament i hi veiem de ben a prop. Es tracta d'un procés totalment natural lligat a l'envelliment anomenat síndrome de disfunció del cristal·lí i que provoca presbícia (vista cansada) i, a llarg termini, cataractes. Per a aquests pacients solem recomanar lents trifocals, que ofereixen una bona visió a mitjana, curta i llarga distància. I, en els casos en què hi ha certes malalties oculars associades, com el glaucoma o l'ull sec, habitualment implantem lents de “rang estès” (també conegudes per l'acrònim en anglès EDOF).

-Quins aspectes es tenen en compte abans de la cirurgia?

-Com comentava, cal un estudi previ i exhaustiu del pacient, amb equips diagnòstics capdavanters i molt precisos que ens permeten saber quina és la millor opció per a cada cas. Però a més de valorar les característiques anatòmiques de l'ull també tenim molt en compte els hàbits, l’estil de vida, etc.

Paral·lelament, és molt important fer un estudi previ d’ull sec per evitar malestar i complicacions postoperatòries. En aquest sentit, si el pacient pateix sequedat ocular, aquesta condició es tracta abans de sotmetre’s a la cirurgia i també durant el temps que calgui després de la intervenció.

-Per últim, què recomana als pacients que estan pensant a operar-se?

-En primer lloc, el meu consell és que es posin a les mans d'un oftalmòleg amb àmplia experiència en cirurgia refractiva, ja que som coneixedors de totes les peculiaritats i tècniques que hi ha per donar solució a qualsevol problema refractiu. A més, sabem com actuar si es produeixen complicacions durant i després de l'operació. També crec que és important acudir a una clínica que ofereixi totes les garanties, protocols assistencials i amb personal especialitzat en salut i benestar ocular. Tot això ajuda a minimitzar riscos amb l'objectiu final que el pacient obtingui els millors resultats visuals.