Cada dia que passa se sap una cosa nova de la nova mutació de la covid-19, la variant XE, que segons l'OMS podria ser la més contagiosa d'història. Aquesta variant del virus, que va ser detectada per primera vegada el mes passat gener al Regne Unit, no ha ofert fins al moment un comportament diferent de la d'òmicron.

La variant XE és el resultat de la combinació d'òmicron i el seu subllinatge "silenciós" BA.2 i provoca símptomes semblants: febre, tos, mucositat, cansament i mal de cap, segons revelen els resultats inicials de l'estudi sobre la incidència dels seus símptomes que ha fet l'Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA).

Fins ara, i en general, se sap que òmicron infecta més ràpid que les altres variants i que els seus símptomes desapareixien abans de l'habitual. Això sí, també és la variant de coronavirus amb el menor període d'incubació. En aquest sentit, tampoc hi ha proves que demostrin que la variant XE sigui més transmissible que òmicron ni que les vacunes siguin més efectives sobre aquesta mutació, aclareix l'informe.

600 casos estudiats

Les autoritats del Regne Unit han estudiat més de 600 casos que s'han detectat fins a la data d'aquesta subvariant al país britànic. "No hi ha proves suficients per treure conclusions sobre les propietats" de la variant XE ni d'altres mutacions com XD i XF, han informat els responsables de l'estudi, que creuen que "les variants recombinants no són una ocurrència inusual". Per això, des de la UKHSA afirmen que "com altres tipus, la majoria s'extingirà relativament ràpid".