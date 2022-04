L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha alertat de l’elaboració, envasament i distribució clandestina d’oli etiquetat com «d’oliva verge» i «d’oliva verge extra» procedent d’Espanya quan realment era oli vegetal de llavors o barreja de llavors que, a més, poden suposar un risc per a la salut per absència de traçabilitat –registre d’origen i procedència– fiable.

La distribució inicial dels productes s’ha realitzat majoritàriament a la Regió de Múrcia, tot i que també s'han venut a Catalunya, País Basc i País Valencià i no es descarta que hi hagi distribució a altres autonomies. Quines són les marques afectades? Els Serveis de la Comissió Europea a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (Rasff) s'encarregaran de verificar la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització en altres possibles punts de venda. Ara per ara, amb la informació disponible, no hi ha constància a Espanya de cap cas notificat. Els productes implicats són l’oli d’oliva verge Wafa en envasos de 2 litres; l'oli d’oliva Maakoul; l'oli d’oliva verge Riad Al Andalus en envasos d’un litre; l'oli Maysae en un litre; l'oli d’oliva verge extra La Noria en envasos de 5 litres; k0oli d’oliva verge extra Zannouti en un litre; l'oli d’oliva verge Virgen de la Salud en envasos de 0,5 i 1 litre i verge extra amb aquesta mateixa denominació en envasos de 0,5 litres; l'oli d’oliva verge extra Rahouyi en envasos de 2 litres i un altre oli d’oliva verge sense marca comercial en envàs de 5 litres. Tots els lots i formats Aquesta notificació afecta tots els lots i formats d’envàs dels productes comercialitzats sota aquestes denominacions o marques. Com a mesura de precaució, es recomana a les persones que tinguin a les seves llars aquests olis s’abstinguin de consumir-los i els tornin als punts de venda. L’inici de les actuacions es va realitzar com a part d’una operació de lluita contra el frau en la venda d’oli d’oliva, segons Aesan.