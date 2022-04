Esmorzes, però a mig matí tornes a tenir gana? La solució no és menjar més en el primer àpat del dia, sinó fer-ho millor. Triar aliments de lenta absorció és clau per aconseguir mantenir a ratlla la gana i no picar entre hores. Si a l'hora d'esmorzar t'agrada menjar quelcom dolç, aquesta recepta t'encantarà.

Ingredients Dues cullerades de civada

Fruits vermells congelats

Iogurt natural

Una presa de xocolata negra

Fruits secs (al gust) Fer un "porridge" de civada per esmorzar és una opció cada vegada més estesa en ser una opció saludable i saciant. Si no t'agrada massa el seu gust i no saps com fer que es converteixi en un plat atractiu, aquesta és la solució: posa-hi fruita, iogurt i xocolata. Una vegada cuinada la civada (es pot cuinar al microones), la col·loquem en un bol i li posem en el centre una presa de xocolata negra perquè es desfaci amb la calor de la preparació. A continuació, li agreguem dues cullerades de iogurt natural i la fruita congelada prèviament triturada. Això li donarà un toc fresc, dolç i divertit a l'esmorzar. Per acabar, l'ideal és agregar un toc cruixent amb fruits secs. Li queden molt bé les ametlles o les avellanes.