Espanya ha identificat el primer cas d'una hepatitis infantil d'origen desconegut. Segons confirma El País, el diagnòstic s'hauria donat a l'hospital de Ciudad Real, a Castella-la Manxa. Aquest tipus d'hepatitis aguda afecta a menors de 10 anys.El diagnòstic arriba després que tant l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Regne Unit donessin la veu d'alarma.

En aquest sentit, el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha informat d'un augment de casos d'hepatitis aguda en nens durant les últimes setmanes al Regne Unit, l'origen de les quals és desconegut.

A través d'un comunicat, l'organisme europeu detalla que el quadre clínic en els casos identificats és el d'una hepatitis aguda greu amb transaminases marcadament elevades, que sovint es presenta amb icterícia, a vegades precedida per símptomes gastrointestinals que inclouen vòmits com a característica prominent, en nens de fins a 16 anys d'edat.

Per això, ha instat a "augmentar la conscienciació entre els metges que atenen els nens, per a determinar si hi ha casos similars en altres països". Igualment, anima als metges a notificar als Instituts Nacionals de Salut Pública els casos d'hepatitis aguda en nens de fins a 16 anys amb una transaminasa sèrica >500 UI/L, en els quals s'hagi exclòs l'hepatitis A a E.

A Anglaterra s'estan investigant aproximadament 60 casos, la majoria d'ells en nens d'entre 2 i 5 anys. Alguns han evolucionat cap a una insuficiència hepàtica aguda i han requerit el trasllat a unitats hepàtiques infantils especialitzades. A més, un petit nombre de nens ha estat sotmès a un trasplantament de fetge.

A Escòcia, 10 casos van requerir ingrés hospitalari en nens d'entre 1 i 5 anys i estan sent investigats. La majoria dels casos a Escòcia es van presentar a partir de març de 2022.

A Gal·les, actualment no es coneixen casos sota recerca, però un número molt petit de casos de principis de 2022 va tenir presentacions clíniques similars. A Irlanda del Nord, no hi ha ara com ara cap cas confirmat.

De moment, l'ECDC desconeix la causa de l'hepatitis en aquests casos, ja que els virus comuns que poden causar hepatitis (virus de l'hepatitis A, B, C, D i E) no s'han detectat en cap dels casos.

Tampoc és clar si podria estar relacionat amb el coronavirus, ja que "alguns dels nens hospitalitzats a Anglaterra sí han donat positiu en COVID-19 i altres en les d'adenovirus". "De moment no hi ha una connexió clara entre els casos notificats. No es coneix cap relació amb possibles viatges a l'estranger", postil·la l'ECDC.