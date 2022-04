Un equip multidisciplinar del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) ha creat uns dispositius mecànics de les mateixes dimensions que les cèl·lules que s'introdueixen a l'interior d'aquestes per estudiar el procés de divisió cel·lular. A més, es poden dissenyar per impedir aquesta divisió i interferir amb el cicle cel·lular i acabar provocant la mort de les cèl·lules. Això serviria per exemple en l'estudi de tractaments contra malalties com el càncer. Es tracta de xips de silici de 50 nanòmetres d'espessor, la mil·lèsima part d'un cabell. La investigació obre noves vies d'exploració en el camp de la nanomedicina.

La investigació ha estat codirigida per l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) i el Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Sales (CIB-CSIC), amb participació de l'Institut de Nanociència i Nanotecnologia de la Universitat de Barcelona (IN2UB). Ha estat publicada a la revista 'Advanced Materials'. Els dispositius s'han desenvolupat a l'IMB-CNM-CSIC. Tenen forma d'estrella, un diàmetre de 22 micres i espessors que van dels 50 als 500 nanòmetres. El treball proposa l'ús de nanoxips per a l'estudi de la mecànica cel·lular però també en fàrmacs. Aquests dispositius modifiquen el funcionament normal de les cèl·lules que els internalitzen, de tal manera que, dirigits a una població cel·lular específica, com les cèl·lules tumorals, podrien fer-se servir per a la seva destrucció selectiva sense afectar la resta. La recerca demostra com objectiu físics interfereixen mecànicament en el cicle cel·lular i l'alteren.