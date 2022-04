És bastant freqüent que després d'uns dies de vacances en els quals hem sortit a menjar o a sopar fora de casa amb més assiduïtat, sumem uns quilets a la bàscula. Això en principi no ha de preocupar-nos en excés, ja que el més normal és que en tornar a la rutina i a l'alimentació habitual, aconseguim de nou el pes original. Si malgrat això volem treure'ls com més aviat millor, es poden seguir aquestes recomanacions que no només serveixen per a moments com aquest, sinó també per mantenir el pes ideal de manera constant:

Augmenta el nombre de dies en què consumeixes verdures.

La fruita, millor consumir-la amb pell, a part de tenir més fibra, sadolla més. El mateix passa amb el pa integral, així que substitueix-lo pel pa blanc.

Utilitza sempre que puguis les escales.

Camina mitja hora al dia com a mínim o practica exercici de manera usual: intenta evitar el sedentarisme.

El sopar ha de ser lleuger i fer-se almenys dues hores abans d'anar a dormir, per una digestió saludable.

Serveix el menjar en plats petits.

Augmenta la ingesta de proteïnes.

Beu almenys 1,5 l d'aigua al dia.

Dedica als menjars un mínim de 20 minuts i mastega bé i de manera lenta.

Pren infusions relaxants, ja que l'estrès i l'ansietat són enemics dels quilos.