L’epidemiòleg Oriol Mitjà va anunciar dimecres que havia donat positiu en covid i va deduir que va ser a causa de les trobades socials que va tenir per Sant Jordi. A més, va llançar un avís: «És l’inici de la setena onada, amb un increment de la incidència, les hospitalitzacions i les morts». Dijous a la nit va tornar a fer sonar les alarmes a Twitter: va afirmar que «la mascareta FFP2 funciona el 70% de les vegades. I, per tant, fracassa en el 30% de les vegades». En aquesta línia, assegura que el tapaboques «és una eina excel·lent i s’ha d’utilitzar», donant a entendre que culpava del seu contagi al marge d’error del seu ús.

Mitjà complementa el seu avís amb nou fotografies on apareix ell, sempre amb FFP2, amb persones a les quals va firmar els seus llibres durant la diada. No obstant, no acompanya l’alerta de cap estudi o informe que acrediti la seva afirmació que aquest tipus de tapaboques eviten el coronavirus en un 70% dels casos. En aquest sentit, els seus seguidors li han demanat que aporti dades científiques que permetin contrastar i consolidar les seves paraules.

La FFP2 funciona el 70% de les vegades...

I per tant fracasa el 30% de les vegades.🤷‍♂️

És una eina excel.lent i cal utilitzar-la. pic.twitter.com/PDPJrlBoJ8 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) 28 de abril de 2022

Donat que l’epidemiòleg considera que la covid està «desbocada», dimecres va demanar el Departament de Salut que reintrodueixi, a més de les mascaretes, els aïllaments, les proves [tests d’antígens i PCR] i la ventilació als espais interiors.

Els avisos de Mitjà no són nous. A finals de març, quan va presentar el seu nou llibre, ‘El món que ens espera’ (Columna), ja va reclamar canvis estructurals arran de la crisi sanitària. Opinió que la classe política ha posat l’economia per sobre de la sanitat i va advertir que la normalitat prèvia a la qual tants volen tornar era «tòxica».