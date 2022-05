La malaltia de Hashimoto és un trastorn autoimmunitari que afecta la glàndula tiroides i sol produir una disminució de la funció tiroidal (hipotiroïdisme). El sistema immunitari produeix anticossos que ataquen la glàndula tiroidal, s’acumulen a la tiroides gran quantitat de glòbuls blancs que formen part del sistema immunitari i la tiroides es lesiona i no pot produir suficients hormones tiroidals.

Alguns dels seus símptomes són: fatiga i mandra, augment de la sensibilitat al fred, pell seca, pujada de pes, restrenyiment, augment de la son, feblesa muscular, dolor i rigidesa articular, sagnat menstrual excessiu o irregular, caiguda del cabell…

L’alimentació ha de contenir omega 3 i seleni per millorar el funcionament de l’eix tiroidal: nous, llavors de xia triturades, peix blau de petita grandària (sardines, verat, sorell, roger), una o dues nous del Brasil al dia. També ous, marisc, llegums, verdures, fruites, patates, lactis.

Cal fer exercicis de força per potenciar el creixement muscular. Es recomana tenir una exposició regular al sol per a la vitamina D. Dormir entre set i vuit hores diàries i controlar els nivells d’estrès.

En alguns casos es pot valorar fer dieta sense gluten, si ho determina la nutricionista.