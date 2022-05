Els adults amb asma tenen més risc de desenvolupar obesitat, segons un estudi liderat per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). L’estudi s’ha fet entre més de 8.700 persones d’11 països europeus i Austràlia. Els resultats també mostren que el risc és més gran entre pacients amb asma no al·lèrgica, que fa més temps que tenen la malaltia o que reben tractament amb corticoesteroides. L’equip va utilitzar dades de l’estudi de cohort European Community Respiratory Health Survey (ECRHS), recollides en tres onades entre 1990 i 2014 i amb visites de seguiment a intervals d’aproximadament 10 anys. Els resultats apunten a un 21% més de risc entre els asmàtics en comparació dels que no ho són.

Les diferents onades van recollir dades de qüestionaris, proves de funció pulmonar i mesures preses per a determinar l’índex de massa corporal i l’estat i les característiques de l’asma dels i les participants. Fins ara, diversos estudis havien mostrat que l’asma i l’obesitat comparteixen alguns factors de risc socioeconòmics, conductuals i ambientals que poden conduir al desenvolupament de les dues malalties. Entre el primer i el segon seguiment, el 14,6% dels participants no asmàtics van desenvolupar obesitat, mentre que el percentatge va augmentar fins al 16,9% entre participants asmàtics. La diferència entre els dos grups es va fer més evident quan l’equip de recerca la va traduir en un risc relatiu que tenia en compte el paper d’altres factors, com l’asma i el tabaquisme, i va veure que els asmàtics tenien un 21% més de risc de patir obesitat en comparació amb els no asmàtics.

D’altra banda, les persones asmàtiques amb major durada de la malaltia tenien un 32% més de risc d’obesitat que les de menor durada i les que tenien asma no al·lèrgica tenien un 47% més de risc que les que tenien asma al·lèrgica. Els participants que tractaven la malaltia respiratòria amb corticoesteroides mostraven un 99% més de risc d’obesitat en comparació amb els qui no utilitzaven aquest tractament, que ja s’havia associat amb un augment de pes anormal en recerques anteriors.

La responsable del Programa de Malalties No Transmissibles i Medi Ambient d’ISGlobal, Judith García-Aymerich, explica que els resultats no avalen la teoria que apunta a la reducció de l’activitat física entre els asmàtics com a explicació a l’augment de pes.

Per últim, un estudi anterior va trobar aquesta associació entre l’asma i l’augment de pes només en les dones, però en l’actual no va haver-hi diferències de sexe. Un altre estudi anterior havia trobat una associació entre l’asma en els nens i l’obesitat després d’un seguiment de deu anys. En canvi, aquest és el primer estudi conegut que mostra una associació similar en els adults, independentment del seu sexe.