En els darrers anys i, gràcies a l’evolució de la medicina, l’equip d’al·lergologia de la Clínica Sant Josep de Manresa compta amb les proves de precisió molecular que ajuden a oferir un diagnòstic acurat i un tractament més adient per als pacients que tenen asma; una de les malalties cròniques que afecta cada vegada més persones de totes les edats. Tot plegat reverteix en una millor qualitat de vida dels pacients amb aquesta malaltia.

Precisament, l’asma s’ha caracteritzat per ser una malaltia difícil de diagnosticar, ja que pot aparèixer per múltiples factors, tant ambiental,s com poden ser el pol·len, la contaminació i el fum, com per factors biològics i/o hereditaris. A més, en el diagnòstic de l’asma, és necessari que els símptomes siguin recurrents i que provoquin una inflamació i obstrucció del sistema respiratori, amb variacions en el temps i en la intensitat de cada persona.

Les proves moleculars permeten oferir tractaments més personalitzats

El problema del diagnòstic de l'asma no és molt diferent del que passa amb altres trastorns respiratoris, però planteja problemes quan els símptomes són atípics o se superposen amb altres malalties. Per això, des de la Clínica Sant Josep, els professionals afirmen que és important fer proves diferencials, com ho són aquestes proves de detecció moleculars.

Aquest procediment implica un estudi a partir d’una anàlisi de sang que permet detectar la reacció molecular a diversos al·lèrgens i patògens, i per tant els diagnòstics són més precisos. Tot i ser un mètode més costós, les proves moleculars s’han convertit en el procediment més acurat per descartar, quantificar o complementar els resultats de les proves cutànies o prick test, que són una sèrie de proves que es realitzen a la pell per tal d'identificar substàncies que puguin causar una reacció al·lèrgica al pacient.

Les proves moleculars acostumen a realitzar-se als pacients polisensibilitzats, que són aquells que tenen una o més al·lèrgies alhora. D’aquesta manera, s’aprofundeix en les causes de l’asma i facilita que es puguin donar tractaments més ajustats amb les dosis idònies a cada cas. Com explica la doctora Lídia Farrarons, al·lergòloga especialitzada en pacients amb asma de la Clínica Sant Josep, aquestes proves moleculars «ens donen més informació i així aconseguim tenir les causes que provoquen l’obstrucció en la respiració. Per tant, podem oferir un tractament més personalitzat. Si un pacient al·lèrgic té atacs d’asma, el diagnòstic pot complicar-se fins a trobar-ne la causa exacta o la suma de factors que provoca les reaccions. La solució arriba gràcies a les proves moleculars», afirma la Dra. Farrarons.

Precisament, a la Catalunya Central és on conviuen un alt volum d’al·lèrgens i cada vegada es registren més pacients polisensibilitzats. Per aquest motiu, des de la Clínica, s’aposta per aquest tipus de proves moleculars, per evitar que els diagnòstics s’allarguin fins a trobar-ne les causes que provoquen les crisis asmàtiques.

Primer les proves cutànies

Tot i l’aparició d’aquest nou procediment, les especialistes de la Clínica Sant Josep continuen realitzant les proves cutànies com a primera opció, sobretot en casos molt clars d’asma al·lèrgic. Aquest mètode de diagnosi té una alta sensibilitat i és fàcil de realitzar ja que permet estudiar els símptomes després del contacte de múltiples al·lèrgens d’una forma ràpida i senzilla.

Tanmateix, una vegada fet el diagnòstic, l’equip d’al·lergòlogues de la Clínica Sant Josep fan el seguiment del pacient, valorant el compliment i la resposta al tractament en diverses visites de control per tal de reforçar les pautes d’actuació, per si es tenen dubtes sobre com utilitzar els inhaladors o què fer davant una crisi asmàtica. L’objectiu però, és sempre el mateix: oferir un diagnòstic acurat per aconseguir el tractament més idoni amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients asmàtics.

Podeu demanar hora amb l’equip d’al·lergòlogues de la Clínica Sant Josep a través de la pàgina web espaipacient.clinicasantjosep.cat, a l’APP Espai Pacient de la Clínica o bé al telèfon 93 874 40 50.

Com conviureamb l’asma?

Intentar evitar l’al·lèrgen o patògen que provoca l’asma.

Tractar els símptomes correctament amb els inhaladors i/o les tècniques necessàries.

Existeix immunoteràpia específica amb vacunes si es té asma al·lèrgic i es reconeix l’al·lèrgen que el provoca.

En casos complexos o per als pacients polisensibilitzats, es recomana l’estudi molecular per a un abordatge complet de la malatia.