Hervey M. Cleckley, un psiquiatre nord-americà, a mitjans del segle passat, va identificar les bases del comportament dels psicòpates gràcies a un rigorós treball de classificació de les seves conductes.

Algunes són:

* Encant superficial i intel·ligència.

* Absència de deliris i altres signes de pensament irracional.

* Absència de nerviosisme o manifestacions psiconeuròtiques.

* Falsedat i manca de sinceritat.

* Manca de remordiment i vergonya.

* Egocentrisme patològic i incapacitat per estimar.

* Pobresa afectiva en les seves relacions.

* Insensibilitat en les relacions interpersonals.

Els psicòpates no són malalts mentals, no pateixen un trastorn psicòtic o neuròtic, precisament per la seva capacitat de veure i adaptar-se a la realitat i el seu gran control emocional.

Iñaki Piñuel, en el llibre Mi jefe es un psicópata (2021-La Esfera de los Libros), descriu un psicòpata integrat en el món laboral, no delinqüent i que utilitza eines de seducció, manipulació i coacció per acumular i satisfer la seva obsessió: obtenir poder dirigint l’organització que el patirà.

Com detectar un cap psicòpata?

No és una tasca fàcil, perquè és intel·ligent i dissimula les seves manipulacions. Tot i això, hi ha actuacions que poden delatar el cap tòxic, com el fet que és un expert a identificar els punts febles d’altres persones i fa ús d’aquesta informació sense pietat, s’abocarà especialment contra els treballadors més vulnerables als quals denigrarà, emprant el seu patiment com a mostra de poder i intel·ligència.

Piñuel es pregunta per què els psicòpates són tan nombrosos entre els directius a les empreses i apunta que un dels motius pot ser una educació infantil basada en el «laissez faire» i que ha creat petits dictadors gaudint –i exigint–ben aviat el poder d’un món als seus peus. En l’àmbit educatiu s’ignora que per a la immensa majoria dels alumnes que s’estan formant avui, el principal repte que hauran d’assumir en tota la seva vida és relacionar-se bé amb altres persones quan treballen. Ja sigui per col·laborar, coordinar, manar, obeir o construir sinergies, des del primer dia de treball fins a l’últim, un factor fonamental del seu benestar i èxit el determinarà el tipus de relació que estableixin amb els companys de feina.

Cal identificar les psicopatologies per corregir-les o, si com afirmen alguns investigadors, són inevitables, crear alertes per evitar apoderar un psicòpata, quan encara no ha adquirit una posició en què la seva toxicitat farà mal.

Estem preparant els futurs directius per assumir competències en tecnologies de la informació, coneixements teòrics i processos. En les facultats que aporten més directius a les empreses hauríem de tractar amb el rigor que es mereixen assignatures com intel·ligència emocional, gestió dels conflictes interpersonals, mediació, lideratge, motivació i tantes altres habilitats essencials perquè les empreses siguin espais compatibles amb l’equilibri, creixement i desenvolupament personal i no de patiment a causa d’unes relacions interpersonals tòxiques.