La visió juga un paper clau en la qualitat de vida. Per aquest motiu, un dels grans reptes actuals és prevenir o frenar les malalties oculars que van arribant a mesura que envellim, moltes de les quals relacionades amb problemes de retina. Què podem fer per aconseguir-ho? D’una banda, és a les nostres mans millorar molts hàbits de salut general que repercuteixen positivament en una bona oxigenació dels teixits oculars i, per tant, en la millor conservació al llarg del temps. Això és: evitar el sedentarisme, seguir una dieta mediterrània i equilibrada i no fumar. L’altre pilar fonamental són les revisions amb l’oftalmòleg que han de ser anuals i, sobretot, a partir dels 55-60 anys, atès que molts danys als nostres ulls comencen a gestar-se sense donar senyals d’alarma. Parlem de tot plegat amb el Dr. Eduard Garro, expert en retina a la seu manresana de l’IMO Grup Miranza.

Les dades parlen

S’estima que a l’Estat espanyol hi ha 700.000 persones amb degeneració macular associada a l’edat (DMAE) i que fins a tres milions més estan en risc de desenvolupar-la. I és que, més enllà de les cataractes, aquest procés inevitable pel qual el cristal·lí (lent natural de l’ull) perd transparència abans o després acaba afectant-nos a tots. Una de les malalties oculars a la qual convé parar especial atenció per l’alta prevalença que té i per l’amenaça que pot suposar per a la visió, és la DMAE. De fet, es tracta de la primera causa de ceguesa legal a l’Estat espanyol. En el desenvolupament de la malaltia hi influeixen tant el factor de l’envelliment com l’estil de vida i la genètica.

“La DMAE és una malaltia que provoca que la màcula o zona central de la retina, on la visió és més nítida i precisa, es deteriori progressivament”, explica el doctor Eduard Garro. Aquesta patologia es tradueix en dificultats per llegir, reconèixer les cares, cuinar o dur a terme moltes altres activitats quotidianes. Això es deu, principalment, a una disminució de la visió i, quan avança la malaltia, la persona que pateix DMAE veu una zona borrosa o taca fosca que s’instal·la al centre del camp visual i que es va estenent. Si, a més, les línies rectes comencen a veure’s tortes, això pot ser indicatiu que estem entrant en la forma més severa de la malaltia, la DMAE humida, “que avança més ràpidament i agressivament que la DMAE seca, tot i que la primera podem tractar-la i la segona no”, apunta l’expert.

La millora del tractament de la DMAE és una de les àrees de recerca principals en oftalmologia, tant per aconseguir fàrmacs més eficaços i duradors per a la forma humida, com per aconseguir frenar per primera vegada la forma seca. Però la degeneració macular associada a l’edat no és l’única patologia que pot afectar principalment les persones grans.

La membrana macular epirretiniana també danya a la màcula. “Aquestes membranes són com una espècie de paper de cel·lofana arrugat que creix sobre la retina i impedeix veure-hi nítid. Es pot tractar quirúrgicament, com el despreniment de retina”, afegeix el Dr. Garro.

Atenció al despreniment de retina

Sovint, el despreniment de retina ve precedit d’un despreniment de vitri, que és el gel que trobem a l’interior del globus ocular. Fruit de l’envelliment, aquest gel va perdent la consistència i passa de ser com un gra de raïm, que omple perfectament l’ull, a assemblar-se més a una pansa. Quan es contreu el vitri, aquest pot tirar un punt de la retina a la qual es troba adherit i provocar que es desprengui, de manera que pot provocar greus conseqüències per a la visió. Per això acudir a l’oftalmòleg sense demora quan es detecten símptomes d’alarma es fa estrictament necessari.

“El primer és l’aparició sobtada o l’augment de mosques volants o punts negres que es mouen, seguit de la visió de flaixos de llum o centellejos i, més endavant, una cortina negra que cau davant del nostre ull”, adverteix el Dr. Garro, que destaca que “gràcies a les tècniques i els mitjans actuals, molts pacients que abans perdien irremeiablement la visió per patologies de la retina avui poden conservar-la a uns nivells molt satisfactoris”.

A totes aquestes afeccions de la vista dona solució l’IMO Grup Miranza. “Procurem oferir una atenció oftalmològica integral als nostres pacients i acompanyar-los en el seguiment, conscients de l’impacte que pot tenir descuidar la visió en aquesta etapa de la vida”, conclou el Dr. Garro. Perquè, al final, no es tracta només de veure-hi bé sinó de sentir-nos més confiats i segurs, menys dependents i més actius perquè els nostres ulls no es jubilin abans d’hora.