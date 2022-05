L’Hospital Parc Taulí de Sabadell, el de Terrassa i el del Mar de Barcelona són els tres centres més ben valorats pels metges interns residents (MIR) per les seves condicions laborables i retributives, mentre que els pitjors són el Joan XXIII de Tarragona, Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat i Germans Trias de Badalona. La Fundació Althaia ocupa la 13a posició entre els 19 hospitals amb menys de 100 MIR, amb una nota de 2,41 sobre 4; i el Consorci Sanitari de l'Anoia, la 15a, amb un 2,22.

Aquest és els resultats d’una enquesta feta pel sindicat Metges de Catalunya (MC) als residents amb l’objectiu d’elaborar un llistat dels hospitals i unitats docents d’atenció primària del territori en funció del seu respecte pels drets laborals i formatius dels futurs especialistes.

L’enquesta del sindicat, que han respost 427 residents (el 10% de tots els MIR a Catalunya), pregunta aspectes com els horaris i descansos, la quantitat de guàrdies mensuals, el temps destinat a la formació, la qualitat de la supervisió o els seus drets retributius, tant en atenció primària com en hospitals.

Els resultats de l’enquesta

Segons la mitjana de puntuacions obtingudes, els tres hospitals grans –amb més de 100 residents a la plantilla– que obtenen millor valoració són l’Hospital del Consorci Sanitari de Terrassa (CTS), el Parc Taulí de Sabadell i el del Mar, a la capital catalana.

A la part de baix del llistat, els de menor puntuació són el Joan XXIII de Tarragona, Bellvitge de l’Hospitalet i Germans Trias de Badalona (Barcelona).

Entre els hospitals petits –amb menys de cent residents–, els més ben valorats són Figueres (Girona), Mollet del Vallès (Barcelona) i Pere Mata de Reus (Tarragona), i els de pitjor puntuació són Vic (Barcelona), Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona) i el Centre d’Oftalmologia Barraquer de Barcelona.

A les respostes obtingudes se’ls ha assignat un valor numèric comprès entre 1 i 4, sent 1 el no compliment del dret qüestionat, i 4 el compliment íntegre del mateix. Finalment, per facilitar la visualització dels resultats, el sindicat ha atorgat un codi de color a aquests valors: 1 (vermell), 2 (taronja), 3 (groc), 4 (verd).

Quant a l’atenció primària, també figura en les primeres posicions el Consorci Sanitari de Terrassa –en aquest cas els CAPs–, juntament amb el centre ACEBA de Barcelona i la unitat docent d’Atenció Familiar i Comunitària (AFiC) de Girona, i els pitjors són l’AFiC de Tarragona i de Lleida i el Consorci Sanitari del Maresme (Barcelona).

D’altra banda, l’estudi demostra que 16 centres no asseguren als MIR el dia de descans posterior a una guàrdia de 24 hores i 10 no garanteixen un descans setmanal mínim de 36 hores ininterrompudes.

Per a MC, les dades de l’enquesta acrediten que, en molts casos, les condicions laborals dels residents «necessiten millorar», especialment en aquells aspectes relacionats amb el dret al descans i la conciliació.