La tornada de la calor significa, al seu torn, l’arribada dels mosquits i les seves molestes picades. Tots coneixem alguna persona que sempre és «devorada» per aquests insectes, mentre que d’altres amb prou feines els pateixen.

Per què els mosquits piquen més unes persones que d’altres? Més enllà del mite de «tenir la sang dolça», estudis científics assenyalen altres motius pels quals podem atraure més o menys aquests bitxos.

Grup sanguini

Els mosquits tenen preferència per certs grups sanguinis. En concret, es decanten pel tipus O o B, i sempre negatius. Tant és així, que les persones amb aquests grups pateixen el doble de picades que la resta.

Quant als mosquits tigre, un estudi publicat a la revista científica ‘Journal of Medical Entomology’ assenyala que aquests prefereixen el grup sanguini O per sobre de la resta.

Olor corporal... I cervesa

Un altre estudi realitzat per la London School of Hygiene and Tropical Medicine, publicat a ‘Plos One’, assenyala que la nostra olor corporal també pot ser determinant en aquest cas.

Segons assenyalen els investigadors, l’olor preferida pels mosquits és la de la suor. A més, també se senten atrets per les temperatures corporals més altes. Per això, fer esport a l’aire lliure pot no ser el més adequat si volem evitar picades.

Un altre factor que sembla que els atrau és el beure cervesa. Això es dona perquè, quan un sua després de beure-la, també es modifica l’olor corporal.

Respiració

El diòxid de carboni que emetem quan respirem també ens pot posar en el punt de mira dels mosquits. Per això, les persones més grans poden tendir a atraure més aquests insectes, així com les embarassades. Les dones en estat també exhalen més diòxid de carboni.

Colors

També existeixen certs colors que podem triar a l’hora de vestir-nos per evitar cridar l’atenció d’aquests bitxos. Científics apunten que la roba fosca –amb tons com el negre o el blau marí– augmenta el risc. Així mateix, també detecten el color vermell.

Al contrari, identifiquen menys els tons verds i grocs. No obstant, el groc sí que atrau abelles i vespes, les picades de les quals tampoc són desitjables.