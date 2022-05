Per a molts, primavera és sinònim d'esternuts, picors i mocs. Les al·lèrgies afecten a bona part de la població i cada vegada anirà a més. Cap al 2050, concretament, la meitat dels catalans haurà desenvolupat alguna malaltia al·lèrgica, segons l'Estudi Epidemiològic de les Malalties Al·lèrgiques a Catalunya, publicat fa un parell d'anys.

També es va allargant la temporada d'al·lèrgies, que ara comença 20 dies abans que el 1990 i té 10 dies més, segons una investigació publicada recentment a la revista ‘PNAS’ i fet als Estats Units i el Canadà per la Universitat de Utah.

Bona part de les al·lèrgies les provoquen les plantes. Per això és convenient saber quines ens poden afectar i evitar passar per zones on siguin abundants. El següent llistat recull les 12 plantes que generen més al·lèrgia a Espanya i els mesos en que són més nocives.

Símptomes de l’al·lèrgia al pol·len

L’al·lèrgia al pol·len «es produeix per inhalació del pol·len suspès a l’aire, per la qual cosa són les vies respiratòries les zones més afectades», assegura la doctora en Biologia Teresa del Río. Els símptomes més freqüents són el «llagrimeig, la picor d’ulls, les secrecions nasals aquoses, les seqüències d’esternuts, la congestió nasal i, en casos més greus, xiulets, ofec i dificultat respiratòria».

Per distingir una reacció al·lèrgica d’un refredat comú cal fixar-se que les al·lèrgies «no provoquen ni tos, ni mal de coll ni febre», apunta l’experta en ecofisiologia vegetal, i que només «apareix en determinades èpoques de l’any», assenyala.