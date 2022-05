Un estudi de metges i investigadors de l’Hospital del Mar i de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques ratifica que la infecció per covid-19 és molt més virulenta que la grip en els pacients amb necessitat d'oxigen, tot i que siguin persones més joves i en millor estat de salut. El treball ha analitzat dades de malalts de la primera onada de la pandèmia i les ha comparades amb pacients ingressats per grip dels tres anys anteriors. Alhora, els malalts requereixen més temps d’ingrés i més cures. Això implica que el cost del seu tractament és el doble que el dels pacients ingressats per grip, amb un sobrecost de gairebé 10.000 euros.

Tot i tenir alguns punts en comú amb la grip, la covid és una malaltia molt més virulenta, que provoca més ingressos hospitalaris. En els pacients més greus, aquells que ingressen a l’hospital i necessiten oxigen, la mortalitat és tres vegades superior entre els que ho fan per covid-19 en comparació amb els que ho fan per grip. El treball el publica la revista 'Clinical Infectious Diseases' i ha estat presentat al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses celebrat a Lisboa. En el treball hi han col·laborat especialistes dels serveis de Malalties Infeccioses, Radiologia, Geriatria, Medicina Interna i Farmàcia de l’Hospital del Mar, així com el Servei de Microbiologia del Laboratori de Referència de Catalunya.

La mortalitat a 30 dies entre els ingressats per infecció per SARS-CoV-2 en aquesta situació és del 15%, arribant al 19% al cap de 90 dies de l’ingrés. Per contra, només el 5% dels pacients amb grip moren al mes d’ingressar i el 6% tres mesos després. Una altra dada a tenir en compte és l’edat dels malalts que van morir, més elevada en els afectats per la covid-19, 81 anys, que entre els de l’altre grup, 77,5 anys, el que certifica l’edat com un factor de risc. Per arribar a aquesta conclusió, es van analitzar 187 pacients per cada patologia. En el cas de la grip, per assolir aquesta xifra va caldre recollir les dades de tres anys, 2017, 2018 i 2019. Per la covid-19, es van revisar pacients dels primers mesos de la pandèmia, entre març i maig del 2020.

“La covid-19 s’associa amb pitjors resultats clínics i econòmics que la grip estacional en aquests pacients”, explica Juan Pablo Horcajada, autor sènior del treball, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar i coordinador del Grup de recerca en Patologia infecciosa i antimicrobiana de l’IMIM-Hospital del Mar. “L’hospitalització per covid-19 és més complexa i costosa que la de la grip, a causa d’una major severitat de l’estat dels pacients, durada de l’estada, ocupació de llits d’UCI, necessitat d’equips de suport respiratori o altres mesures especials”, afegeix.

Pacients més joves, però més greus

Els pacients ingressats per covid-19 eren, en general més joves que els que ho van fer per grip (67 anys de mitjana per 76). A la vegada, presentaven menys comorbiditats, com és el cas d’hipertensió, d’immunosupressió o de patologies cròniques cardíaques, respiratòries o renals, més habituals a l’altre grup analitzat. Per contra, tenien un índex de sobrepès més elevat. La majoria patien pneumònia, el 98%, mentre que entre les persones afectades per la grip, aquest percentatge baixava al 59%. “Encara que els pacients ingressats per grip eren més grans i tenien més comorbiditats, les que ho feien per covid-19 amb necessitat d’oxigen tenien uns resultats clínics i econòmics pitjors”, apunta Inmaculada López Montesinos, autora principal de l’estudi i metgessa adjunta del Servei de Malalties Infeccioses.

L’estat d’aquestes persones en el moment de l’arribada a l’hospital també era pitjor. En aquest sentit, l’estada a la unitat de cures intensives va ser més llarga (de fet, aquests pacients tenen tres vegades més possibilitats d’acabar a una UCI). També van necessitar estar hospitalitzats durant més temps. Tot això va provocar que la despesa en farmàcia i altres tests fos més alta. En general, el cost de les cures en aquest grup de pacients és el doble que en els casos de grip, amb un increment de 9.268 euros de mitjana.

“En tots els sentits, els resultats en els malalts de covid-19 van ser pitjors”, remarca López Montesinos, que afegeix que “l’excés de mortalitat es pot deure a una severitat intrínseca més alta en aquesta patologia, i no només a una exacerbació de les condicions cròniques del pacient o a la pneumònia”. Tot i que en aquests moments, l’elevada taxa de vacunació i el coneixement de la malaltia faciliten el seu maneig, adverteix que no es pot caure en la complaença i considerar que estem davant d’una espècie de grip. “Cal anar amb compte a l’hora de ‘gripalitzar’ la covid-19, perquè en el pacient que ingressa amb necessitat d’oxigen, no ho és, continua sent molt pitjor”.

El treball ha estat presentat al Congrés Europeu de Microbiologia i Malalties Infeccioses, organitzat per la Societat Europea de Microbiologia Clínica i Malalties Infeccioses (ESCMID), celebrat aquest mes d’abril a Lisboa.