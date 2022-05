El Ministeri de Sanitat ha detectat vuit casos sospitosos a Espanya de verola del mico, segons confirmen fonts del departament de Carolina Darias. Els casos presenten un quadre clínic compatible amb la malaltia, però encara s'han de confirmar amb anàlisis. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha afirmat que "no és probable que generi una transmissió important, però no ho podem descartar". La verola del mico no es considera "particularment contagiosa entre persones", segons Sanitat, que explica que la transmissió persona a persona és "limitada".

El quadre clínic inicial normalment inclou febre, mal de cap, dolor muscular, inflamació dels ganglis i cansament. Dies després es desenvolupa una erupció a la pell de color rosat que sovint comença a la cara i s'estén a altres parts del cos. La majoria de persones es recuperen en un parell de setmanes, però en alguns casos es pot produir una malaltia greu. No hi ha vacuna ni tractament específic disponible. El tractament és simptomàtic i de suport. Ja s'han confirmat quatre casos confirmats al Regne Unit sense antecedent d'història de viatge a zones de risc i tres casos a Portugal, que en té dos més pendents de confirmació i quinze en investigació. Simón ha explicat que el que més els interessa ara mateix és detectar l'origen de la infecció, que "hauria de ser algun cas arribat d'Àfrica".