Una de les dietes més efectives de cara a l'operació bikini és la de la sopa de col de cabdell. Els experts afirmen que amb ella es poden perdre fins a gairebé 5 quilos en una setmana sense passar massa fam.

És veritat? És sana? Són dues preguntes diferents que tenen respostes encara més diferents. Perquè és veritat que la dieta de la sopa de col de cabdell permet reduir el pes, però cal anar alerta. Anem per passos.

Ben bé, què és la dieta de la sopa cabdell? Consisteix en la ingesta il·limitada d'aquesta sopa durant set dies. Es tracta d'una sopa feta a base d'ingredients naturals que estan carregats de vitamines i minerals molt beneficiosos per a l'organisme. A més, tenen propietats diürètiques i saciants que els converteixen en els aliats perfectes per baixar de pes i eliminar panxa.

Com es prepara la sopa de col de cabdell?

La sopa de cabdell es cuina posant a bullir mitja col ben neta amb 6 cebes grans, 6 tomàquets pelats, 2 o 3 tiges grans d'api fresc, 2 pebrots verds grans, sal marina, pebre i aigua fins que cobreixi totes les verdures (uns 4 litres).

Quan s'ha de consumir?

El millor moment per prendre la sopa de col de cabdell és al migdia. Es pot prendre cada dia. A la nit és millor evitar-la, ja que pot provocar alguna molèstia estomacal i no deixar-te dormir bé.

La sopa es pot acompanyar durant els set dies d'aquests altres aliments:

Al dia 1 pots consumir fruita, excepte plàtan, en la quantitat que desitgis.

pots consumir fruita, excepte plàtan, en la quantitat que desitgis. Al dia 2 , verdures crues i cuites il·limitades, menys blat de moro i pèsols.

, verdures crues i cuites il·limitades, menys blat de moro i pèsols. Al dia 3 , verdures i fruites il·limitades, excepte plàtan.

, verdures i fruites il·limitades, excepte plàtan. Al dia 4, pots menjar fins a 8 plàtans juntament amb llet desnatada.

pots menjar fins a 8 plàtans juntament amb llet desnatada. Al dia 5, podràs menjar fins a mig quilo de carn de vaca o aviram amb fins a 6 tomàquets frescos.

podràs menjar fins a mig quilo de carn de vaca o aviram amb fins a 6 tomàquets frescos. Al dia 6, es pot menjar carn, juntament amb verdures.

es pot menjar carn, juntament amb verdures. Al dia 7 i últim, arriba el torn de l'arròs integral, que es pot menjar en la quantitat desitjada, amb verdures i suc de fruites sense sucre.

Un superaliment de l'horta que és una font d'antioxidants i té alt contingut en fibra i aigua

La col de cabdell té un alt contingut en fibra, 25 calories per 100 grams, un perfil nutricional molt complet, ja que aporta moltes vitamines a l'organisme i, a més, és una gran font d'antioxidants que protegeixen de malalties. Totes aquestes propietats són beneficioses per a la salut.

D'una banda, és un aliment molt saciant que, a més, té un alt contingut en fibra que afavoreix el trànsit intestinal. I també té un gran contingut d'aigua (gairebé un 92%), aspecte molt important en dietes de pèrdua de pes.

L'últim motiu que fan de la col de cabdell una bona aliada per a aprimar-se és la seva versatilitat a l'hora de cuinar-la. És una substituta perfecta per a altres aliments més calòrics com l'arròs o les farines.