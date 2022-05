Actualment, la tecnologia s'ha convertit en un dels nostres millors aliats. Per aquest motiu, les plataformes digitals són fonamentals per promoure hàbits saludables. Descobreix aquestes apps per millorar la teva salut física i mental.

Apps per aconseguir una dieta saludable

Noodle

Una aplicació realment útil perquè ens ofereix una gran varietat de receptes saludables amb la finalitat de poder menjar millor i, a més, sense malgastar aliments. El seu ús és molt senzill, tan sols haurem d'introduir els aliments que tinguem en la nostra nevera, i l'aplicació ens oferirà un llistat amb un munt de receptes saludables. D'altra banda, si ens registrem, podem establir una sèrie de filtres perquè ens delimiti el tipus de receptes, receptes veganes, que no incloguin algun aliment al qual som al·lèrgics...

My Real Food

Amb aquesta aplicació podràs seguir els hàbits del 'Real Fooding', un moviment que s'ha viralitzat molt durant els últims anys. El 'menjar real' és aquella que reuneix tots els aliments frescos i sense processar o amb un mínim de processament. Aquesta app està disponible tant per Android com per IOS i és totalment gratuïta. El que té de bo aquesta plataforma és la pestanya que es diu comunitat, on els usuaris poden compartir receptes, estils de vida, parlen sobre menjar... Per tant, és una bona font d'informació per conèixer més i no tan sols sobre els mateixos aliments. A més, compta amb un llistat immens sobre els aliments que es consideren 'real fooding'.

Yuka

Aquesta plataforma ens resultarà imprescindible en el nostre dia a dia. Amb ella, podràs escanejar el codi de barres dels productes per conèixer com són de saludables. Quan són considerats com a mals productes, l'app t'oferirà una sèrie d'alternatives més saludables amb les que podràs reemplaçar els altres aliments.

Water your body

La importància de beure aigua, a vegades, passa desapercebuda. En moltes ocasions ens costa aconseguir aquests dos litres que són recomanats a qualsevol persona adulta. Aquesta aplicació et permetrà controlar i aconsellar-te sobre aquest hàbit. En descarregar-la, podràs posar uns paràmetres, com per exemple el teu pes, per així poder recomanar la quantitat d'aigua específica que necessitaràs beure. Mitjançant notificacions, l'aplicació t'avisarà quan és l'hora de beure aigua, perquè així mai t'oblidis d'una cosa tan simple però tan important.

Apps per millorar el teu exercici físic

MyFitnessPal

Una eina gratuïta que s'ha convertit en líder en molts països. Sobre la base del perfil físic de l'usuari, l'aplicació recomanarà un objectiu de calories diàries per aconseguir la pèrdua o guany de pes desitjat. Es poden registrar els exercicis i els aliments que es realitzin de manera diària. En determinats períodes l'usuari haurà d'actualitzar el seu pes per així poder ajustar l'objectiu de nou.

Strava

Una de les millors aplicacions per fer esport en l'actualitat. A la pantalla principal se'ns mostrarà un mur d'activitats en el qual els usuaris comparteixen els seus entrenaments, juntament amb enllaços o fotografies que hagin compartit. Podrem informar-nos sobre estadístiques, ritmes i temps, junt amb altres detalls. Una opció que aconsegueix motivar als seus usuaris són els reptes que ofereix en forma de competicions mensuals, amb les quals podem aconseguir els nostres objectius a l'app. Strava, a més, permet registrar, monitorar i controlar les sessions esportives. Quan s'acaba una activitat i es puja a l'aplicació, la plataforma mostra una estadística de l'usuari i, en moltes ocasions, ens podem comparar amb altres usuaris que hagin realitzat la mateixa activitat. És una eina que utilitza la competitivitat que surt del nostre instint humà per superar els objectius.

Wikiloc

Una plataforma imprescindible per a qualsevol senderista. En ella els usuaris podran pujar i descarregar rutes sense parar. Resulta molt útil per buscar diferents alternatives gràcies a la quantitat de rutes que hi ha disponibles. Compta amb una sèrie de filtres en els quals podrem triar el tipus d'activitat, per quilòmetres, per si és circular o lineal, pel desnivell i per la dificultat. Quan seleccionem una ruta, podrem descarregar-la i així la podrem tenir sense falta de connexió. A més, cada usuari també podrà pujar les seves pròpies rutes de forma molt senzilla, per així ajudar a altres senderistes. Si vols posar-te en forma fora del gimnàs i gaudint de la naturalesa, aquesta és la teva app.

Apps per millorar la teva salut mental

Mindshift

Una eina molt útil dissenyada perquè els usuaris sàpiguen controlar els seus nivells d'ansietat. El seu objectiu és canviar la manera en la qual es veu l'ansietat per no haver d'evitar-la, sinó acceptar-la i, així, poder tenir-la sota control. Compta amb una prova inicial per poder realitzar una anàlisi de quin tipus d'ansietat tens i depenent d'això, hi ha diferents exercicis per controlar-la segons les diferents situacions. Per exemple, disposa d'un exercici per aprendre a respirar correctament en situacions en les quals l'usuari necessita calmar-se.

Headspace

Aquesta aplicació promet canviar la teva perspectiva sobre la ment. Una app molt senzilla que t'ajudarà amb la pràctica diària de meditació. Amb un disseny molt atractiu, aconsegueix introduir a l'usuari en el món de la meditació. Moltes de les persones que utilitzen aquesta aplicació asseguren sentir menys ansietat i haver aconseguit una major concentració a la feina i més assoliment d'objectius.

Calm

Una alternativa a l'aplicació anterior. Aquesta aplicació és de gran ajuda sobretot gràcies als seus programes per millorar les hores de son. Compta amb meditacions anomenades 'relaxació profunda abans de dormir' o '7 dies per dormir', que són molt útils si sents que no descanses el necessari. Les veus que dicten la meditació són molt dolces i guien a la perfecció l'activitat. Dona-li una oportunitat i deixa que t'ajudi a agafar el son, a calmar la teva ansietat i a concentrar-te.