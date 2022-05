Investigadors liderats per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques han descobert un conjunt de marcadors de mal pronòstic en pacients amb càncer de còlon i recte. En aquests casos, el tractament amb quimioteràpia no és suficient per eliminar totes les cèl·lules del tumor i una part d'elles sobreviu, passant a un estat embrionari. A partir d'aquí, el tumor pot reaparèixer amb més força, sent capaç de resistir al tractament i generar metàstasis. Els investigadors han reproduït aquest procés en organoides creats a partir de cèl·lules de pacients i han comprovat que en les cèl·lules en aquest estat embrionari s'hi expressen un conjunt de gens. La troballa obre la porta a tractaments específics en aquests casos.

En concret, vuit gens, que són característics d'aquestes cèl·lules tumorals i que les fan més agressives. Davant d'això, les autores principals del treball i investigadors de l'IMIM-Hospital del mar i del CIBER del Càncer Laura Solé i Teresa Lobo expliquen que aquesta firma embrionària pot servir com a eina per a predir el pronòstic dels pacients i poder considerar tractaments específics per a ells. Els resultats es van validar en proves in vitro amb tumors humans implantats en ratolins.

Els investigadors afirmen que conèixer els factors involucrats en el procés de conversió embrionària dels tumors permetrà establir el risc de recaiguda. I és que han observat que les cèl·lules que no moren per la quimioteràpia fan aquesta conversió embrionària i creuen que això és el que passa també en una proporció dels tumors fins i tot abans del tractament en els pacients: les cèl·lules que la quimioteràpia no mata, desenvolupen el fenotip embrionari, segons l'autor principal, el doctor Lluís Espinosa.

Ara, es treballa per aprofitar aquest descobriment no només en el pronòstic dels malalts, sinó també per determinar nous tractaments i personalitzar l’abordatge per aquest tipus de pacients de més risc. Identificar el regulador concret de la conversió embrionària d’aquestes cèl·lules facilitarà aplicar una nova forma de tractar aquests casos, combinant quimioteràpia i inhibidors concrets dels gens implicats. En aquests moments, ja existeixen alguns fàrmacs que poden actuar sobre els tumors amb característiques embrionàries.

En aquest sentit, la intenció dels autors del treball és desenvolupar un kit que, a partir de mostres dels pacients, faciliti determinar si hi ha presència d’aquests gens. D'aquesta manera, se'ls podria donar un tractament específic i dirigit a aquests gens.