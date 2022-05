L'insomni és un problema mèdic cada cop més freqüent. Tant que les estadístiques asseguren que en pateix el 50% de les persones a partir dels 55 anys. Entenem per insomni la dificultat per començar a dormir o per mantenir el son. I no és només un problema de malestar personal, sinó que té conseqüències que suposen una alta càrrega sanitària i econòmica.

Sanitària perquè l'insomni en persones grans es relaciona amb la pèrdua de memòria, el deteriorament cognitiu i la demència, així com l'augment de les caigudes i una pitjor qualitat de vida. I econòmica perquè el cost anual per un adult amb insomni es calcula que és 1.143 vegades més gran que el d'una persona sense insomni.

És per aquesta raó que constantment es busquen solucions per a l'insomni. I entre els remeis casolans s'ha convertit en un costum consumir magnesi per aquests 4 motius:

És natural

És econòmic

És fàcil de trobar

I teòricament dóna bons resultats.

El magnesi és realment l'antídot per l'insomni?

El magnesi sovint es promociona com un remei per aconseguir una son reparadora i un bon descans. I la veritat és que la majoria dels metges no s'hi oposen i molts fins i tot consideren que està bé prendre'l de forma complementària.

Però si volem tenir una garantia que demostri que el magnesi és efectiu, la realitat és que no hi ha evidències que vinculin el consum d'aquest producte amb la millora de la son.

De fet, la gran majoria de les persones ja té prou nivells de magnesi al cos, ja que és un mineral fàcil d'ingerir si se segueix una dieta relativament saludable.

Trobem magnesi a:

Els vegetals de fulles verdes

Grans sense refinar

Llegums

Nous

Verdures

Llavors

Iogurt

Peix…

I la realitat és que és estrany trobar persones amb deficiències de magnesi.

Però com que aquest mineral consumit en dosis raonables no té contraindicacions, hi ha especialistes que no posen pegues a prendre'n.

Per què serveix el magnesi

El magnesi juga un paper molt important en moltes funcions fisiològiques:

Ajuda a mantenir la salut immunològica,

Millora la regulació del sucre a la sang

Manté la funció nerviosa i muscular.

I per la son serveix?

En cas de falta de magnesi al cos es poden patir alteracions en els nivells d'hormones inductores de la son com la melatonina. És per aquest motiu que alguns científics consideren que la falta de magnesi contribueix a la manca de son.

Però la pregunta és: Prendre suplement de magnesi ens pot ajudar a millorar el son? La resposta no és tan senzilla.

Si volem una dada científica podríem dir que no hi ha prou evidències que garanteixin l'eficàcia de prendre unes pastilles de magnesi per dormir millor.

Però també és cert que hi ha estudis sobre la seva eficàcia contra l'insomni, que s'acosten a respondre afirmativament a la pregunta.

En un estudi del 2012 els investigadors van analitzar 46 adults grans amb insomni crònic i els van dividir en dos grups. A un li van receptar 500 mil·ligrams de magnesi cada dia durant vuit setmanes, i a l'altre se li va donar un placebo.

Al final de l'estudi, els investigadors van trobar que les persones que prenien magnesi tenien més probabilitats de notar millores en les mesures «subjectives» de l'insomni, com ara la rapidesa amb què es quedaven adormits cada nit i la quantitat de vegades que s'adormien.

Però quant al temps total de son no es van trobar diferències entre els que prenien magnesi i els que prenien placebo.

Amb tot, els científics no consideren prou concloents la majoria d'aquests estudis, tal com assegura una revisió publicada recentment.

Molts metges són favorables a les pastilles de magnesi

En general, el magnesi sembla tenir efectes secundaris mínims i és poc probable que prendre'n dosis baixes provoqui danys.

Segons l'Institut de Medicina americà, els adults sans poden prendre amb seguretat fins a 350 mil·ligrams de magnesi suplementari al dia.

I encara que no és bo superar aquesta dosi, perquè pot causar diarrea, diversos metges asseguren que dins d'aquests límits i per més que l'evidència que pot ajudar contra l'insomni sigui feble, provar-ho no fa mal.

Síndrome de les cames inquietes

Un cas en què es recomana el magnesi és per als pacients que tenen la síndrome de cames inquietes. És un trastorn del sistema nerviós que fa que les persones tinguin un impuls irresistible de moure les extremitats, generalment a la nit, i que habitualment pertorba molt el son.

Davant d'aquesta malaltia, com que el magnesi ajuda als nervis a transmetre correctament els senyals elèctrics, pot ser molt eficaç. I encara que l'evidència científica dels seus beneficis encara és limitada, no és estrany que alguns metges ho receptin.