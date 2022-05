De mitjana, cada dia, perdem uns 100 cabells que poden caure del cap, de les celles, les pestanyes i altres zones amb pèl del cos. Però, quan la caiguda del cabell és més intensiva i extensiva, podem adonar-nos que estem davant d’un cas d’alopècia o un altre problema associat al cabell.

Per donar resposta a aquells pacients que per causes diverses han perdut el cabell, la Clínica Sant Josep de Manresa ha obert un nova consulta de tractament capil·lar i facial que compta amb un equip de cirurgians maxil·lofacials experts en microcirurgia capil·lar.

Intervencions de cirurgians experts

Com el seu nom indica, el trasplantament capil·lar és una intervenció quirúrgica que consisteix a extreure un òrgan, en aquest cas, fol·licles capil·lars o els anomenats pèls, d'un indret del propi cos per reubicar-lo en la part del cos que és necessari. Per duu a terme aquesta pràctica, és necessari comptar amb cirurgians maxil·lofacials especialitzats en microcirurgia capil·lar que garanteixin que el tractament i la tècnica són correctes.

Com explica l’equip de cirurgians maxil·lofacials de la Clínica Sant Josep de Manresa, quan arriba un cas d’algú que ha perdut o està perdent cabell «es fa un estudi personalitzat amb l'objectiu d'oferir el tractament més efectiu i perdurable possible». I és que al llarg de la vida, la caiguda del cabell pot tenir diverses fases, començant amb poca pèrdua o, al revés, amb una caiguda excessiva del cabell per després frenar-se de cop i aturar-se el procés d’alopècia. Per aquest motiu, s'analitza l’estil de vida de cada persona, s’obté la causa i s’aplica la tècnica més adient.

Tècniques d’avantguarda, bons resultats

Al llarg dels anys han aparegut diverses tècniques d’implant capil·lar i, a la Clínica, s’ofereixen diverses tècniques pioneres en cirurgia capil·lar i teràpia regenerativa. Totes elles van a càrrec de cirurgians maxil·lofacials que aporten garanties en la inserció capil·lar i en el bon funcionament del tractament. La microcirurgia es realitza directament a les consultes habilitades i, per aquells casos que sigui necessari, s’aplica anestèsia local o sedació.

A més, els professionals fan un seguiment, tant dels pacients que requereixen cirurgia capil·lar com d’aquells que completen el tractament amb medicació per via tòpica o oral. Cal tenir en compte que tant la microcirurgia capil·lar com les cremes i càpsules no només ajuden a evitar la caiguda, sinó que també serveixen per incentivar el creixement de pèl.

Trasplantar celles, barba i pestanyes

Un altre tractament que s’ofereix a partir d’ara a la clínica és el trasplantament de celles, barba i pestanyes. Per exemple, en el cas de les celles, es treu pèl d’una de les zones donants i s’implanta, respectant l'angulació i la direcció de les celles per aconseguir una aparença molt natural o fent un disseny segons el rostre del pacient. També es poden trasplantar les pestanyes, amb una restauració permanent tant pel que fa a la llargada, com la densitat i el gruix.

Una vegada fet el trasplantament, els especialistes faran un seguiment d’aquest pacient per veure com el pèl nou va creixent de forma natural.