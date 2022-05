Víctor Tomás, excapità d'handbol del FC Barcelona, Marta Vilalta, assegurada d'Assistència Sanitària que ha dedicat la vida a l'esport, i el Dr. Joan Vives, metge de l'esport, van protagonitzar el 17 de maig a Assisport una conversa a tres bandes sobre la necessitat de la prevenció i l’assessorament expert per adaptar l’exercici físic a les nostres capacitats. En el marc de les activitats divulgatives promogudes per Assisport, el webinar es va poder seguir online i va reunir un públic nombrós interessat a conèixer els serveis que ofereix aquest nou centre de medicina de l’esport, exclusiu i sense cost per a les persones assegurades d’Assistència Sanitària.

Evitar riscos en la pràctica esportiva i conèixer la resposta del propi cos davant de l’exercici físic és la condició primera per poder gaudir de l’esport amb seguretat. Aquest és el missatge que van transmetre tant Tomás, esportista d’elit que va haver d’abandonar la competició a causa de la detecció d’un problema cardíac en una revisió rutinària, com Vilalta, pedagoga amb una vida dedicada a l’esport i amant de l’exercici físic que ha recorregut a la consulta de medicina de l’esport. Precisament, en aquesta mateixa línia, l’equip d’Assisport s’ocupa de desenvolupar un programa específic segons cada situació personal, adequat a la seva condició esportiva, per resoldre situacions adverses i fomentar la prevenció i la promoció de la salut.

Prevenció i salut en l’esport

Amb l’augment de practicants d’activitat esportiva en totes les franges d’edat, i sobretot entre la població femenina, cal considerar la medicina de l’esport com una disciplina de màxima actualitat. Existeix un ampli consens dels beneficis que aporta una pràctica esportiva regular en gairebé tots els aspectes fisiològics: cardiovascular, locomotor, respiratori, metabòlic, renal, digestiu, nerviós...

Ara bé, la pràctica esportiva implica uns riscs derivats de la genètica o de la mala praxi que cal conèixer. Pocs d’aquests riscs obligaran a renunciar del tot a la pràctica esportiva​, però sí a adaptar-la.

La millor recepta per a la salut en l’esport, des del punt de vista de la prevenció, és el control medicoesportiu per detectar els factors de risc i l’entrenament correcte, tant el que és visible com l'anomenat entrenament invisible, que consisteix en un descans renovador, la correcta alimentació, l’ús del material adient i erradicar els hàbits de vida nocius (alcohol, tabac...).

Conscients que la medicina del segle XXI ha viscut un canvi de paradigma al passar de centrar-se en el tractament de la malaltia a preocupar-se per la prevenció i la promoció de la salut –amb la importància de l’esport com a vehicle per fer-ho–, a Assisport els especialistes d’àrees diverses (medicina de l’esport, infermeria, rehabilitació funcional, traumatologia, fisioteràpia...) s’encarreguen de l’orientació en patologies que afecten la pràctica esportiva, la revisió mèdica de resposta cardíaca i respiratòria durant l’exercici i la detecció precoç de factors de risc. Eines com l’estudi cardiològic d’aptitud, l’estudi de la marxa, programes de readaptació funcional, l’ecografia muscular – tendinosa i la radiologia simple són molt valuoses en el terreny esportiu.

