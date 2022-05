Els farcits facials són una tècnica que es realitza amb agulles molt fines per injectar substàncies de farciment que corregeixen els efectes de l’edat i donen volum a determinades zones de la cara. A mesura que passen els anys es produeix una pèrdua de volum i d’elasticitat cutània i s’accentuen les línies d’expressió a la cara, que donen lloc a arrugues i disminució del volum dels pòmuls, llavis i galtes. Amb els farcits facials es pot tractar qualsevol àrea de la cara per eliminar les arrugues, proporcionar elasticitat i lluminositat a la pell, i definir les faccions.

La àrees tractades amb més freqüència són les arrugues que van de banda i banda del nas fins als límits de la boca, els pòmuls i el perfil labial, les potes de gall i les arrugues entre les celles.

Els farciments també són indicats per prevenir, ja que amb poca quantitat de material s’aconsegueix que aquestes zones no s’enfonsin i s’endarrereixin els signes de l’envelliment com ara l’aparició de solcs i arrugues.

Tipus de farciment

Diversos materials poden ser emprats com a farciment. A la Clínica Dr Sáez, de Manresa, només treballem amb: teixit adipós del propi pacient (lipofilling o lipoestructura); materials reabsorbibles (àcid hialurònic, col·lagen). Quan s’utilitza teixit del propi pacient, es tracta de greix obtingut de l’abdomen o dels malucs que es processa i s’implanta a l’àrea a tractar. Una vegada desapareix la inflamació inicial, el resultat obtingut és permanent. Les substàncies reabsorbibles estan compostes d’àcid hialurònic o de col·lagen. En tractar-se de substàncies reabsorbibles, s’han de repetir les sessions cada 9-24 mesos, en funció del producte utilitzat. El farciment escollit s’infiltra sota la superfície de la pell amb l’ajuda d’una agulla fina, corregint les depressions causants de solcs i arrugues. El resultat és immediat i no necessita temps de recuperació.